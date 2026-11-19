El pacto de asociación económica, el primero de Filipinas con un país latinoamericano según Santiago, fue logrado al margen de la cumbre del foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC) en la ciudad china de Shenzhen.

Filipinas es un mercado de más de 110 millones de habitantes y un importante importador de alimentos, mientras que Chile es el mayor productor mundial de cobre y posee una importante reserva mundial de litio.

"Este acuerdo que hemos logrado hoy día firmar nos da preferencia a cerca del 90% del valor de nuestras exportaciones (…) y con eso se benefician una amplia gama de productos", precisó a la prensa en Shenzhen el canciller chileno, Francisco Pérez.

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Según un comunicado oficial, el pacto englobará "más de 10.467 categorías de productos chilenos con trato preferencial", entre ellos los agropecuarios, frutícolas, vitivinícolas, lácteos y pesqueros.

También incluirá "minerales como cobre, litio, molibdeno y yodo".

Esos dos primeros elementos son considerados claves para la industria tecnológica, en momentos del auge de la IA.

El gobierno precisó que este es el 37° acuerdo económico-comercial de Chile.

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