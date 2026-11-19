Con los corresponsales de RFI en Washington, Cristóbal Vásquez y Vincent Souriau

Las cifras no dejan lugar a dudas: 251 votos a favor, 11 en contra. Es un verdadero plebiscito a favor de Hakeem Jeffries, congresista por Brooklyn. Los demócratas de la Cámara de Representantes lo han designado por amplia mayoría como líder de la próxima mayoría. La votación en plenaria se hará el 3 de enero cuando empiece el nuevo periodo legislativo.

“Los estadounidenses merecen algo mejor”

El legislador neoyorquino presentó de inmediato su programa: hacer responsable a la Casa Blanca del aumento de los precios y del deterioro económico, pero también ir tras los altos funcionarios de la Casa Blanca, a quienes califica de administración corrupta.

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“Lucharemos para asegurarnos de que, ante el nivel sin precedentes de corrupción, caos y crueldad que se ha abatido sobre el pueblo estadounidense, los demócratas en la Cámara hagan rendir cuentas a los estafadores. No por razones partidistas, sino porque los estadounidenses merecen algo mejor que esto”, declaró durante una conferencia de prensa.

Hacer sus pruebas

Pero su elección se da en medio de cuestionamientos por parte de integrantes progresistas de su partido, que señalan a Jeffries como un congresista muy cercano a Israel que ha recibido cientos de miles de dólares de lobbies israelíes y no ha tomado una postura clara frente al genocidio. “Tengo confianza que cuando todo esté hecho y logrado, vamos a estar juntos porque habrá Israel para hoy, Israel para mañana e Israel para la eternidad”, dijo Jeffries en el pasado.

Además críticos dicen que el centrista, que se define como un político “razonable”, representa el establecimiento demócrata tan cuestionado por defender intereses de las grandes corporaciones y no de los ciudadanos. Sin embargo, algunos congresistas que votaron en contra publicaron un comunicado en el que se mostraron abiertos a trabajar juntos y alinear intereses.

Jim Jordan, por su parte, fue elegido como líder de la minoría republicana en el Congreso.

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