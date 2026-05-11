La ministra de Salud de Francia, Stéphanie Rist, informó este lunes que una pasajera francesa repatriada del crucero MV Hondius dio positivo por hantavirus, anunció este, quien también informó de 22 contactos identificados.

El estado de la francesa "lamentablemente se deterioró esta noche" y las "pruebas dieron positivo", declaró en France Inter. Con ella, son cinco los franceses repatriados que se encuentran aislados en París.

Todos ellos "están hospitalizados en habitaciones con flujos de aire que permiten evitar el contagio", explicó la ministra.

"Obviamente están aislados en este hospital y permanecerán allí hasta nuevo aviso", por un mínimo de 15 días, añadió.

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En cuanto a los casos de contacto, la ministra confirmó que se ha identificado a una veintena de franceses: ocho entre los pasajeros del vuelo del 25 de abril entre San Helena y Johannesburgo, que "fueron aislados rápidamente", y 14 a bordo del vuelo Johannesburgo-Amsterdam.

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"Pedimos" a estos 14 pasajeros "que contacten con nosotros porque necesitamos reforzar el aislamiento", dijo Stéphanie Rist.

España toma “todas las medidas” para evitar contagios

Una turista neerlandesa del crucero que zarpó de Argentina viajó a bordo del vuelo Santa Elena-Johannesburgo antes de fallecer por el virus.

La mujer también embarcó brevemente en un avión con destino a Ámsterdam, aunque al final no viajó en él.

Mientras tanto, en España, el Gobierno aseguró el lunes que tomó "todas las medidas" necesarias para evitar contagios por hantavirus, tras el anuncio de dos casos positivos, un estadounidense y una francesa, entre las personas evacuadas el domingo del crucero Hondius en la isla de Tenerife.

"Todas las medidas adoptadas desde el inicio han tenido como objetivo cortar las posibles cadenas de transmisión", aseveró el Ministerio de Salud español en un comunicado.

La variante del hantavirus detectada a bordo del MV Hondius, la cepa Andes, presente en América Latina, puede transmitirse entre personas. El período de incubación puede llegar hasta seis semanas.

No existen vacunas ni tratamiento para el hantavirus, que se transmite a través de las heces, la orina o la saliva de roedores.

Las autoridades sanitarias insisten, no obstante, en que el riesgo epidémico es bajo y no es comparable a la pandemia de covid-19.

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