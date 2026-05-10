"La República Francesa reconoce que la trata transatlántica de esclavos y la trata en el océano Índico, por un lado, y la esclavitud, por otro, perpetradas a partir del siglo XV en América y el Caribe, en el océano Índico y en Europa contra las poblaciones africanas, amerindias, malgaches e indias, constituyen un crimen contra la humanidad", dice el primer artículo de la ley impulsada por la ex ministra de Justicia, Christiane Taubira, entonces diputada por Guyana. Una ley que fue votada en el Senado francés el 10 de mayo de 2001 y promulgada el 21 de ese mismo mes.

El 23 de mayo de 1998, varias decenas de miles de personas, la mayoría de las cuales se autodenominaban "descendientes de esclavos", se manifestaron en silencio en París bajo el mismo lema. El texto de la propuesta de ley que Christiane Taubira presentó el 22 de diciembre de 1998 se inspira en estos movimientos.

Fue el resultado de lucha de la sociedad civil y en el caso de Taubira de tres años de trabajo antes de presentar el texto en la Asamblea. Su discurso apasionado, y sin ninguna nota escrita, en el hemiciclo pasó a la historia.

"La esclavitud y la trata son irreparables", explica Taubira a RFI, 25 años después de la adopción de la ley.

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Los países africanos quieren reparación y no sólo reconocimiento

Tras una reciente votación impulsada por Ghana en la ONU en la que se calificaba la esclavitud como "el crimen más grave contra la humanidad", varios Estados africanos quieren ahora ir más allá, especialmente en lo que respecta a la cuestión de las reparaciones.

Para Liliane Umubyeyi, investigadora ruandesa especializada en cuestiones de desigualdad racial y justicia histórica, la ley Taubira supone un avance importante, aunque incompleto. "Existe un debate sobre el reconocimiento —aunque sea simbólico— de la esclavitud, pero no tanto sobre la cuestión de las reparaciones. Y esta resolución de 2026 ha reactivado, incluso impulsado, esta cuestión de las reparaciones", explica ante el micrófono de Christina Okello, de la redacción de África de RFI.

Según la investigadora, los debates se centran ahora en formas concretas de justicia reparadora: reparaciones económicas, climáticas, restitución de obras de arte o incluso compensaciones económicas. Y la expectativa es cada vez mayor en el continente africano.

Y aunque el debate parece haber evolucionado a nivel internacional, muchos esperan ahora que esto se traduzca también de forma concreta en Francia, veinticinco años después de la ley Taubira.

"Que haya un reconocimiento, porque por ahora nos hemos quedado en un reconocimiento simbólico. Pienso, en particular, en el debate que tuvo mucho eco el año pasado sobre Haití y la deuda de Haití, y la respuesta de Emmanuel Macron fue crear una comisión de académicos e historiadores sin que ello desembocara en medidas concretas", agrega.

Liliane Umubyeyi también critica la abstención de Francia en la reciente votación de la ONU impulsada por Ghana. Cabe recordar que el Gobierno francés había justificado su abstención —al igual que los demás países de la Unión Europea— alegando que el texto se refería a la esclavitud como "el peor de los crímenes contra la humanidad" y que "no puede haber jerarquía en las violaciones de la dignidad humana y los derechos humanos, pues, de lo contrario, se crearía una jerarquía entre las víctimas".

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