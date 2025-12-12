Con nuestra corresponsal en Kiev, Catalina Gómez, y la AFP

Ucrania ha dejado claro desde hace días que los principales desencuentros en el marco de la propuesta presentada por Estados Unidos para poner fin a la guerra son el Donbás y las garantías de seguridad que requiere Kiev para prevenir una nueva invasión en el futuro.

En cuento al Donbás es bien sabido que Moscú pide la totalidad de las provincias de Lugansk y Donetsk, incluso parte del territorio que no ha ganado por la vía militar. Algo que, para Ucrania, es inaceptable.

¿Qué alternativas?

Ayer Volodomir Zelenski fue más allá y especificó cuáles eran las alternativas que presentaba Washington: Ucrania retiraría sus tropas de ese territorio que todavía controla, que pasaría a ser una zona de libre comercio.

Sin embargo, según el presidente ucraniano, no es justo que Rusia no tenga que retirarse, y no queda claro quién controlaría ese territorio, ni quién garantiza que Rusia no tomará su control en el futuro. Propone, como alternativa, que se recurra a estrategias de otras guerras en las que ejércitos se mueven kilómetros hacia atrás para formar una franja de seguridad cuya protección sea garantizada por terceros.

Su asesor Mikhaïlo Podoliak pareció sin embargo sumarse al plan propuesto y declaró al diario francés Le Monde que “deberá existir una zona desmilitarizada a ambos lados de la línea” donde se desplegaría “un contingente extranjero”: “Es un formato natural para poner fin al conflicto, sabiendo que, lamentablemente, parte del territorio seguirá bajo la ocupación de facto de Rusia y que, en cualquier caso, se establecerá una línea de separación”.

“Elección” o “referéndum”

Pero más allá de cuál sea la alternativa, va quedando claro que con el pasar de los días, Ucrania terminará por ceder el control parcial de esa parte de territorio, como ya lo planteaba días atrás el canciller alemán que aseguraba que Ucrania tendría que ceder tierras.

La idea de una zona desmilitarizada en territorios que Rusia no ha logrado conquistar en casi cuatro años de intensos combates representaría una concesión importante por parte de Ucrania.

Zelenski aseguró que, en cualquier caso, será necesaria una “elección” o un “referéndum” en Ucrania para decidir sobre las cuestiones territoriales. El martes se mostró dispuesto a organizar unas elecciones presidenciales si Estados Unidos y los europeos podían garantizar la seguridad del proceso electoral.

