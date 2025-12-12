Francia se impuso anoche en la entrega de los premios a los mejores videojuegos del mundo. "Clair Obscur: Expedición 33″ se llevó nueve galardones, un récord absoluto para un solo videojuego.

"Clair Obscur: Expedición 33″ es el nombre de esta producción, la primera del estudio francés Sandfall Interactive, que rompió la marca de estatuillas obtenidas por su solo juego: nueve premios en los Game Awards, considerados como los Oscar del sector.

Para la ceremonia, celebrada en el Peacock Theater de Los Angeles, el director del videojuego, Guillaume Broche, y todo su equipo, se vistieron con camiseta marinera y boina roja, como buenos franceses y como los personajes de Clair Obscur.

“Es un proyecto en el que puse toda mi alma y mi corazón. Esta recompensa es algo hermoso”, dijo Broche al final de la ceremonia.

"Clair Obscur: Expedición 33″ está ambientado en un París apocalíptico pero inspirado en la Belle Époque. En esa ciudad Lumière, un ser llamado La Pintora condena a los habitantes a morir instantáneamente al llegar a los 33 años. Se organiza entonces una expedición para tratar de vencer a La Pintora.

Este video juego francés, desarrollado en gran parte por un equipo reducido de 30 personas, se enfrentaba el jueves a pesos pesados como "Death Stranding 2″ del legendario Hideo Kojima, o "Donkey Kong Bananza" de Nintendo.

"Clair Obscur Expedition 33″ ha vendido más de cinco millones de ejemplares vendidos, convirtiéndose en un fenómeno mundial y en uno de los éxitos sorpresa del año desde su lanzamiento en abril.

