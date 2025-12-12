Con la corresponsal de RFI en Estocolmo, Ottilia Ferey

No es ningún secreto que el mar Báltico se ha convertido en uno de los principales puntos de tensión entre Rusia y Europa, un "punto caliente" estratégico, tanto en superficie como en las profundidades.

"La situación en el mar Báltico es bastante intensa. Las Fuerzas Armadas y la Marina suecas están viendo submarinos rusos cada vez más a menudo, casi cada semana. Sabemos que están realizando pruebas con submarinos recién construidos o submarinos que se están completando", explica el jefe de operaciones de la Marina sueca.

Marko Petkovic, jefe de operaciones de la Marina sueca, explica que estos son submarinos producidos para satisfacer necesidades nacionales o comerciales, pero no solo: "También se puede suponer que utilizan submarinos por las mismas razones que la mayoría de los otros países: es decir, la recopilación de inteligencia y la vigilancia", indica.

Redistribución de los recursos

Sobre todo, existe un escenario militar que la Defensa sueca está lejos de tomar a la ligera: "En caso de un alto el fuego en Ucrania, no es impensable que Rusia redistribuya recursos en otras áreas, incluida la región del mar Báltico. Hay que tener el nivel adecuado de preparación para poder afrontar un desarrollo de la situación que no sería positivo", afirma.

Tan recientemente como en octubre pasado, Suecia rastreó a un submarino ruso que entró en sus aguas territoriales. El Ejército del reino ahora habla de una "operación rutinaria". Pero una rutina con matices de Guerra Fría.

