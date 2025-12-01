Según el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, las conversaciones fueron «productivas», aunque «queda trabajo por hacer», una postura más cautelosa que la del presidente Donald Trump, quien considera que existen «buenas posibilidades» de alcanzar un acuerdo.

Estas conversaciones se producen en un contexto de fuertes presiones militares y políticas sobre Kiev, que además enfrenta las consecuencias del reciente cese del principal colaborador de Volodímir Zelenski tras una amplia investigación anticorrupción.

El líder de la delegación ucraniana, Rustem Umerov, calificó las conversaciones como «productivas y exitosas». Esta reunión también buscaba preparar el terreno para la visita del enviado presidencial estadounidense, Steve Witkoff, a Moscú esta semana.

Rubio declaró también en rueda de prensa: «La situación es delicada y compleja. Hay muchos factores en juego y es evidente que otra parte está implicada y debe ser considerada. Las conversaciones continuarán esta semana, cuando el señor Witkoff viaje a Moscú. Hemos mantenido contactos, en distintos niveles, con la parte rusa y comprendemos bastante bien su posición».

Steve Witkoff viaja a Rusia

El enviado de Estados Unidos Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno de Trump, también participaron en la reunión en Florida. Witkoff partirá este lunes hacia Moscú para continuar las negociaciones con Rusia sobre el plan estadounidense para poner fin a la guerra en Ucrania. Se prevé que se reúna con el presidente ruso, Vladímir Putin, al día siguiente.

Trump reconoció que el escándalo de corrupción que afecta actualmente a las élites ucranianas «no ayuda» a las negociaciones. «Ucrania tiene un pequeño problema en curso, lo que no ayuda», declaró a bordo del Air Force One. No obstante, reiteró que hay «buenas posibilidades» de alcanzar un acuerdo para poner fin al conflicto.

Al inicio de la reunión, Rubio subrayó: "No se trata simplemente de acabar con la guerra (…). Se trata de abrir un camino que permita a Ucrania seguir siendo soberana, independiente y próspera". Por su parte, Umerov afirmó que su objetivo era abordar con los estadounidenses la seguridad de Ucrania y la reconstrucción del país. En un mensaje en X, añadió que la delegación tiene la misión de "garantizar los intereses de Ucrania" y que informará al presidente Zelenski tras concluir las reuniones. "Trabajamos para garantizar una paz real para Ucrania y garantías de seguridad fiables y duraderas", aseguró.

Zelenski se reúne con Macron en París este lunes

Los diálogos del domingo se retomaron sobre la base de enmiendas al plan estadounidense negociadas hace una semana en Ginebra entre estadounidenses, ucranianos y europeos, según indicó Zelenski. Estados Unidos presentó hace diez días un proyecto de 28 puntos para poner fin al conflicto iniciado por la ofensiva rusa en febrero de 2022. Acusado de ser demasiado favorable a Moscú, el plan fue modificado y debe ser aprobado por las partes y los europeos, aunque Kiev teme tener que hacer concesiones significativas.

"La parte estadounidense es constructiva y en los próximos días será posible precisar los pasos para determinar cómo poner fin a la guerra con dignidad", afirmó Zelenski el sábado. El presidente ucraniano llegará este lunes a París para reunirse con Emmanuel Macron. Según la presidencia francesa, ambos líderes "intercambiarán opiniones sobre la situación y las condiciones para una paz justa y duradera, en continuidad con las discusiones de Ginebra y el plan estadounidense, y en estrecha concertación con nuestros socios europeos". También abordarán «las garantías de seguridad en el marco de la coalición de voluntarios» reunida el pasado 25 de noviembre.

Corrupción, presión militar y tensiones diplomáticas

Zelenski se encuentra debilitado por los casos de corrupción y la dimisión de su mano derecha, Andriy Yermak. También por la creciente presión militar rusa, mientras las tropas de Moscú avanzan en el este del país. A ello se suma la percepción de que la administración estadounidense escucha más a Rusia que a Ucrania.

En este contexto, el presidente ucraniano necesita todo el apoyo posible de sus aliados europeos, motivo por el cual Macron ha decidido recibirlo nuevamente en el Elíseo. Una manera de reafirmar el respaldo europeo y recordar que, pese a las dificultades, Zelenski sigue siendo el interlocutor legítimo e indispensable para cualquier negociación de paz. Así lo subrayó el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, quien recordó en una entrevista que Zelenski fue elegido en "elecciones abiertas, transparentes y democráticas, lo que no ocurre con Vladímir Putin".

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más