Se trata de una obra maestra de Rubens: un Cristo crucificado, luminoso y desprendido del cielo, ejecutado por el famoso pintor nacido en Amberes, Bélgica, cuando se encontraba en la cima de su arte.

Peter Paul Rubens era protestante, convertido al catolicismo. Según los expertos este cuadro es entonces una profesión de fe del pintor, para quien Cristo fue uno de sus temas predilectos.

Es la única pintura que muestra sangre y agua saliendo del costado de Cristo, algo que Rubens solo representó una vez.

Pero lo más increíble del cuadro vendido en subasta el domingo es que estuvo desaparecido desde 1613. Más de 400 años de búsqueda que terminaron con su hallazgo por sorpresa en 2024, cuando se realizaba un inventario en un palacio privado en París en el marco de una sucesión, algo que sucede muy raras veces. Los dueños de la casa, William Bouguereau y su hija, adquirieron el cuadro en el siglo XIX, y es muy probable que no tuvieran idea de su valor. Luego pasó de generación en generación.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Según informó la casa de subastas Osenat, la obra viajó por Alemania y Bélgica para su verificación, y los especialistas concluyeron que se trataba de una pintura de Rubens, y no uno de sus discípulos. Para determinarlo se realizaron análisis científicos de la pintura y exámenes microscópicos. El examen de las capas de pintura reveló el uso de pigmentos blancos, negros y rojos en las zonas que representan la carne, así como colores azules y verdes, lo cual es característicos de las representaciones de piel humana de Rubens.

La venta de este Cristo crucificado de Rubens tuvo lugar en Versalles. La subasta comenzó en 500.000 euros y el precio final alcanzó 2,9 millones de euros.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más