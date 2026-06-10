Son las hostilidades más intensas entre Washington y Teherán desde la tregua del 8 de abril y ocurren poco después de que el presidente Donald Trump afirmara que las negociaciones de paz entre los dos países están en su "fase final". La escalada comenzó con el derribo de un helicóptero estadounidense por parte de Irán, al que Washington respondió con bombardeos contra la república islámica.

Las fuerzas iraníes dispararon "misiles de largo alcance" y "alcanzaron y destruyeron cuatro grandes objetivos" en Jordania, indicaron los Guardianes de la Revolución iraníes en un comunicado citado por la agencia estatal IRNA. El ejército jordano dijo que había derribado cinco misiles iraníes, sin causar bajas o daños materiales.

Las hostilidades se extendieron a otros países de Oriente Medio como Baréin, donde los Guardianes dijeron haber atacado una base estadounidense. Igualmente, el ejército de Kuwait dijo que sus defensas aéreas repelieron "objetivos aéreos hostiles", sin mencionar inicialmente el origen del ataque. Irán en el pasado ha atacado las bases estadounidenses en Kuwait.

La cancillería iraní afirmó el miércoles que sus vecinos del Golfo tienen la "responsabilidad legal y moral" de impedir los ataques estadounidenses e israelíes" desde sus territorios.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Previamente, el ejército estadounidense dijo que había "completado" lo que Trump calificó como un ataque de represalia contra Irán por el derribo de un helicóptero militar Apache.

El Mando Central estadounidense en Oriente Medio (Centcom) afirmó haber atacado "sistemas iraníes de defensa aérea, estaciones de control en tierra y sitios de radares de vigilancia cerca del estrecho de Ormuz".

El canciller iraní, Abás Araqchi, advirtió poco antes en X que las fuerzas militares de la república islámica "no dejarán sin respuesta ningún ataque ni amenaza".

Acuerdo, ¿sí o no?

De acuerdo con medios oficiales iraníes, el martes se escucharon explosiones en varios lugares de la costa sur de Irán, cerca del estrecho de Ormuz, una vía clave para el tránsito mundial de hidrocarburos que sigue bloqueada.

Horas antes, Trump había dicho que las conversaciones para acabar con más de tres meses de guerra estaban en su recta final. Es cuestión de "dos o tres días", aseguró.

Pero tras el derribo del helicóptero, Trump dijo en una entrevista telefónica con ABC News que su país respondería "de manera fuerte".

Ataques cruzados Irán – Israel

El tambaleante alto el fuego entre Washington y Teherán fue puesto a prueba el fin de semana cuando Irán e Israel reanudaron el intercambio de ataques, antes de anunciar una tregua.

El detonante de esa conflagración fue un ataque sobre Beirut, la capital de Líbano, que se vio arrastrado al conflicto el 2 de marzo, cuando el movimiento proiraní Hezbolá disparó cohetes contra Israel.

Israel respondió con una campaña de bombardeos e invasión terrestre que ha matado a más de 3.600 personas. Sus enfrentamientos con Hezbolá no han cesado pese a dos supuestas treguas.

Irán insiste en que cualquier acuerdo para terminar con la guerra en Oriente Medio debe incluir ese frente.

Autoridades libanesas afirmaron que 11 personas murieron el martes en los bombardeos israelíes contra la ciudad de Tiro.

Un periodista de la AFP observó a residentes de Tiro huyendo de la ciudad, con tráfico intenso rumbo al norte de Líbano.

Otro periodista en la ciudad costera de Sidón, más al norte, vio llegar a personas desplazadas de Tiro, algunas con sus pertenencias atadas al techo de sus vehículos.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más