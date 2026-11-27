Por Ivonne Sánchez

Lucía Caminos, Jason Duval, Vice City…es muy probable que estos nombres ahora ya le parezcan familiares.

Tras 13 años de espera, millones de personas ya han podido acceder al juego Grand Theft Auto VI (GTA VI), una superproducción de la empresa Rockstar Games que invirtió mas de mil millones de dólares y un equipo de casi cinco mil personas para su desarrollo.

En París, la tienda Fnac, cubierta por un cartel publicitario gigante del videojuego «Grand Theft Auto VI» (GTA VI),el 9 de noviembre de 2026.

Como su predecesor GTA V, la nueva versión es un videojuego de acción de mundo abierto en el que los jugadores pueden deambular libremente por una ciudad enorme, parecida a Miami, en donde roban coches, llevan a cabo atracos y realizan misiones para bandas criminales.

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Los colores rosados y azules, la música, en poco tiempo, todo un universo ha inundado el imaginario colectivo. ¿Cómo explicar esto? ¿Estamos ante el videojuego de la década? Alfredo Mora Briones es docente del departamento de publicidad e imagen de la Universidad de Santiago de Chile (USACH).

Otra particularidad es haber incorporado un protagonista femenino.

El videojuego incorpora tecnologías que lo hacen ser una revolución, tanto por la nitidez de las imágenes, como por las multiples posibilidades que ofrece al jugador.

La serie lleva mucho tiempo siendo acusada de apología de la violencia y la delincuencia, ya que los jugadores pueden atropellar a peatones, vender drogas y disparar a la policía.

Por el momento no está previsto que el videojuego se venda oficialmente en Rusia, China, Líbano ni Catar. Y en principio, es para personas mayores de 18 años.

Entrevistado: Alfredo Mora Briones, docente del departamento de publicidad e imagen de la Universidad de Santiago de Chile (USACH).

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