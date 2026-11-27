El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó a las autoridades de Costa Rica "que reconsideren esta decisión con carácter urgente y le permitan entrar en el país". Francesca Albanese aterrizó este jueves en San José para para recibir un título de doctora honoris causa en la Universidad de Costa Rica, una prestigiosa institución pública. Pero allí fue expulsada invocando los servicios de migración una "alerta internacional por vínculos con actos terroristas" en su contra.

Albanese es objeto de una alerta internacional por vínculos con actos terroristas", declaró Omer Badilla, jefe de la Dirección General de Migración y Extranjería, adscrita al Ministerio del Interior, en un video publicado en redes sociales. "Espero que esto permita disipar las dudas y dejar claro el perfil que presenta esta señora en materia de seguridad nacional", añadió.

La experta independiente de origen italiano ha enfrentado duras críticas por sus acusaciones de larga data contra Israel por crímenes de lesa humanidad en Gaza y en la Cisjordania ocupada. Además, en diciembre pasado, Albanese criticó un tratado de libre comercio (TLC) de Costa Rica con Israel y pidió pausar su ratificación, lo que provocó el rechazo del gobierno al considerar que se inmiscuía en asuntos internos.

Leer también¿En qué consiste la condena de la CPI contra autoridades de Israel y de Hamas?

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La relatora fue nombrada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2022, pero no habla en nombre de las Naciones Unidas.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más