Taiwán celebra este sábado elecciones locales que servirán para medir las fuerzas de las dos principales formaciones, el gobernante Partido Democrático Progresista, que defiende a la isla como un país independiente de facto, y el opositor Kuomintang, favorable a estrechar lazos con Pekín.

El duelo en las urnas tendrá especial importancia en la capital, Taipépi, donde el Kuomintang acumula ya casi tres décadas al frente de la alcaldía. Chiang Wan-an, actual alcalde y una de las figuras ascendentes de su partido, se mide a Puma Shen, candidato del Partido Democrático Progresista y un importante crítico con Pekín, quien se encuentra en la lista de personas buscadas por China por presuntas "actividades separatistas" y tiene prohibida la entrada al país.

Este viernes ambos ambos aspirantes lanzaron sus últimos mensajes en la capital, convertida en un hervidero de actividad política y manifestaciones de apoyo a ambos candidatos. Pam Shen, visto como el aspirante con menos posibilidades, ha logrado remontar gracias sobre todo a su estrategia en las redes sociales.

En las elecciones de este sábado, el Kuomintang tratará de conservar los 14 gobiernos locales que obtuvo en 2022, mientras que el PDP del presidente Lai Ching-te tratará de aumentar los cinco que controla hoy en día.

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Una derrota del Kuomintang en su bastión de Taipé supondría un duro golpe para el partido. Los resultados de estos comicios locales servirán de termómetro ante las próximas elecciones presidenciales, previstas para enero de 2028, en un contexto marcado por la cada vez mayor presión de China, que considera Taiwán parte de su territorio y no ha descartado el uso de la fuerza para hacerse con su control.

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