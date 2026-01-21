En su discurso este miércoles en el Foro Económico de Davos, en Suiza, Trump tachó a Dinamarca de "desagradecida" a propósito de Groenlandia y afirmó que solo su país puede proteger ese territorio de Dinamarca, un aliado de la OTAN.

"Pensaban que utilizaría la fuerza, pero no la necesito", añadió. "No quiero utilizar la fuerza. No utilizaré la fuerza", reiteró.

También insistió en que "solo Estados Unidos puede proteger esta gigantesca tierra, este gigantesco pedazo de hielo, desarrollarlo, mejorarlo", afirmó en el Foro Económico Mundial. "Por eso quiero negociaciones inmediatas para volver a discutir la adquisición de Groenlandia por parte de Estados Unidos".

"Somos una gran potencia"

Evocando la captura del derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, Trump agregó: "Somos una gran potencia, mucho más grande de lo que la gente cree. Creo que lo descubrieron hace dos semanas en Venezuela", aseguró.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Sobre Europa, el mandatario estadounidense dijo que Europa "no va en la buena dirección". El líder republicano arremetió contra la "migración masiva", afirmó que hay partes del Viejo Continente que "ya no se reconocen" y arremetió contra la política energética europea.

"Amo Europa, y quiero que Europa vaya bien, pero no va en la buena dirección", declaró y en el mismo discurso se burló de Macron, quien, según él, "se hizo el duro" en Davos. También dijo que había amenazado al presidente francés Emmanuel Macron con aranceles adicionales, mencionando negociaciones sobre el precio de los medicamentos.

Los líderes europeos reunidos en Suiza han cerrado filas contra la agresiva postura del republicano. El presidente francés, Emmanuel Macron, prometió el martes plantar cara a los "matones" y la UE anunció una respuesta "firme".

La presidenta de la Comisión europea, Ursula von der Leyen, reiteró este miércoles que el continente debe romper con su "tradicional prudencia" ante un mundo dominado por "la fuerza bruta".

En un tono más conciliador, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que no escatima elogios a Trump, recomendó una "diplomacia ponderada" como "la única forma de lidiar" con "las tensiones" en torno al futuro de Groenlandia.

Un ejecutivo de Meta opinó por su lado que sería "autodestructivo" que la Unión Europea golpee las empresas tecnológicas estadounidenses, en represalia a la amenaza de Washington de aplicar aranceles a países que se opongan a una anexión de Groenlandia.

"Subordinar a Europa"

Trump insiste en que Groenlandia, una isla rica en minerales, es "vital" para la seguridad de Estados Unidos y de la OTAN contra China y Rusia, a medida que el Ártico se derrite y las superpotencias compiten por una ventaja estratégica en esta región.

El mandatario estadounidense aumentó la presión al amenazar con nuevos aranceles de hasta un 25% a ocho países europeos por respaldar a Dinamarca, entre ellos Reino Unido, Francia y Alemania.

Trump desestimó por otro lado las amenazas europeas de lanzar su mecanismo anticoercitivo conocido como "bazuca comercial" contra Estados Unidos.

"Cualquier cosa que hagan con nosotros (…), todo lo que tengo que hacer es responder y les rebotará", dijo en una entrevista con News Nation.

Macron, con gafas oscuras por una lesión en sus ojos, advirtió el martes en Davos contra los intentos de Estados Unidos de "subordinar a Europa" y calificó como "inaceptable" la amenaza de nuevos aranceles.

Francia solicitó además este miércoles "un ejercicio de la OTAN" en Groenlandia y dijo que "está dispuesta a contribuir a él", según informó la presidencia.

Por su parte, el primer ministro canadiense, Mark Carney, fue ovacionado al advertir en el foro que "Canadá apoya firmemente a Groenlandia y Dinamarca".

Ottawa ha buscado reducir su dependencia de Washington desde que Trump pidió que se convierta en "el estado 51″ de Estados Unidos.

"El fin de la OTAN"

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, advirtió el martes a sus 57.000 habitantes que aunque sea poco probable, no se puede descartar el uso de la fuerza militar contra la isla.

El presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, dijo a la AFP en Davos que cualquier movimiento de Estados Unidos contra un aliado "significaría el fin de la OTAN".

En medio de las tensiones con Europa, se espera que Trump anuncie el jueves su "Consejo de Paz", un organismo para resolver conflictos internacionales con una membresía permanente por mil millones de dólares.

La junta fue concebida originalmente para supervisar la reconstrucción de Gaza, pero el borrador de su estatuto consultado por AFP no menciona el territorio palestino y se plantea como un mecanismo global, potencialmente rival de la ONU.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más