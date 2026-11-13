Hablar francés no solo comporta una dimensión cultural o diplomática. También es una cuestión económica. Según cifras de la Organización Internacional de la Francofonía (OIF), el mundo francófono representa aproximadamente el 16,5% del PIB mundial, una quinta parte del comercio internacional de mercancías y el 14% de las reservas mundiales de minería y recursos energéticos. En otras palabras, los países miembros y gobiernos de la OIF representan una entidad económica que pesa mucho en la globalización. Y desde 2014, la organización ha adoptado una estrategia económica orientada a desarrollar intercambios entre sus miembros y crear una verdadera zona económica francófona.

En términos concretos, la OIF organiza misiones económicas y comerciales. El principio es reunir a emprendedores, inversores, bancos y responsables de la toma de decisiones de diferentes regiones francófonas. Estas misiones permiten prospectar mercados, forjar alianzas y reunirse con empresas locales. Se dirigen a sectores como la agroindustria, las energías renovables y los servicios digitales. En 2022, las dos primeras misiones se organizaron en el sudeste asiático, Camboya y Vietnam, y luego en África Central, Gabón y Ruanda. El objetivo es crear relaciones comerciales que no necesariamente se habrían formado de forma espontánea.

El francés, una ventaja para los intercambios comerciales

El idioma puede desempeñar un papel importante en el desarrollo de las relaciones económicas. Hablar francés también significa compartir un entorno lingüístico, facilitar intercambios, negociaciones y relaciones profesionales. En algunos mercados, especialmente en África, esta proximidad puede ser una ventaja real para una empresa que desee establecer o desarrollar su negocio. El francés se convierte así en una herramienta para establecer contactos y en un factor de confianza entre los actores económicos.

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Pero esto no significa que el francés se haya convertido en un idioma esencial en los negocios internacionales. Presentado por la OIF como la tercera lengua de los negocios, sigue enfrentándose al dominio del inglés en los intercambios internacionales: en finanzas, tecnología, grandes transacciones o cadenas de suministro globales, el inglés mantiene un lugar importante.

El mundo francófono también sufre un problema de peso económico relativo. Reúne grandes economías, como Francia, Canadá, México y Corea del Sur, pero no dispone de una locomotora comparable a algunas de las principales potencias económicas asiáticas. Por eso también la Commonwealth, que incluye a Reino Unido, India, Singapur, Nigeria y Sudáfrica, puede parecer una entidad más atractiva económicamente.

Las tensiones políticas, un obstáculo para la ambición económica de la OIF

La Organización Internacional de La Francofonía tampoco ha estado exenta de tensiones políticas. En el Sahel, las relaciones se han particularmente deteriorado. En 2025, Níger, Burkina Faso y Malí abandonaron la organización.

La cuestión de la influencia francesa también surge regularmente. París sigue siendo el mayor donante de la OIF, con 15,6 millones de euros en 2025, es decir el 36% de su presupuesto. Todos estos son temas que plantean cuestiones sobre el futuro de la organización y están en el centro de los asuntos en juego en la cumbre de Phnom Penh.

Porque hoy en día, no basta con compartir un idioma para crear un mercado común. También necesitamos infraestructuras, financiación, empresas capaces de trabajar juntas y, sobre todo, un comercio que realmente se esté desarrollando. La ambición es, por tanto, transformar una comunidad lingüística en una red económica real. Esto es aún más importante en un momento en que los países buscan diversificar a sus socios comerciales y alianzas internacionales.

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