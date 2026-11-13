Por Ivonne Sánchez

El agua está omnipresente en Evian les Bains.

Fuentes, un centro termal e incluso gotas de metal incrustadas en el suelo para indicar los centros de interés.

Población fundada hace más de mil años, la ciudad se expandió entre los siglos XI y XIV, para luego entrar en un periodo de letargo y vivir una nueva época dorada en los siglos XIX y XX, gracias al desarrollo del turismo termal. Es la bella época.

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Evian hoy en día es una ciudad balnearia a orillas del Lago Lemán, que acogió recientemente la cumbre del G7. Por más de dos siglos la ciudad ha acogido a realezas mundiales como Eduardo VII y Jorge V del Reino Unido o el rey Faruk de Egipto, y celebridades como Marcel Proust.

El agua de Evian se llamó primero "Source Cachat" por encontrarse en la propiedad de Gabriel Cachat, a las alturas de la ciudad.

La Source Cachat

Las propiedades de esta agua, -hoy en día comercializada por la empresa Danone-, fueron reconocidas en 1790 por el conde Jean Charles de Laizer, un aristócrata que se había refugiado en Évian durante la Revolución Francesa, quien afirmó haberse curado de una enfermedad renal al beber el agua que brotaba de un manantial en la propiedad de Gabriel Cachat.

En 1826, los duques de Saboya autorizaron el embotellado. En ese entonces, el agua se almacenaba en jarras de barro. Al principio de su comercialización, el agua se llamaba "Source Cachat".

Pero para hablarnos del agua que ha hecho célebre a esta población, nos hemos dado cita con una persona que conoce la historia de esta ciudad, Nicolas Joly, guía de la oficina de turismo de Evian. Escuche aquí el reportaje en su versión completa:

15 años para filtrarse a través de la meseta de Gavot

El agua de la fuente Cachat proviene de una cuenca hidrográfica, ubicada en la meseta Gavot, como nos explica Nicolas Joly: "El agua que sale de esta fuente Cachat es exactamente la misma que se encuentra en las botellas de Evian en todo el mundo… esta agua viene de una meseta que está en las alturas de Evian, en esta meseta llueve y neva y el agua que cae se filtra y baja hasta esta fuente, todo por gravedad … le toma 15 años porque adentro (de la meseta) está muy cargado, hay muchas cosas, ya que lo que vemos aquí (muestra un diagrama) hay una morrena glacial, un glaciar cuando avanza obviamente "rasca" las montañas y lleva sedimentos de esta montañas con él, pero después, el glaciar se derrite y cuando se derrite deja pilas de sedimentos y adentro de esta morrena hay obviamente sedimentos impermeables como la arena que permiten al agua pasar y sedimentos permeables como la arcilla que protege al agua de cualquier contaminación … y también sedimentos minerales como el granito que (aporta) minerales como el calcio y el magnesio que tiene el agua de Evian. Entonces es una combinación geológica que hace que el agua de Evian sea tan famosa hoy"

Agradecemos a Nicolas Joly por esta bella visita por la ciudad de Evian, en el departamento de Haute Savoie, Alta Saboya, en Francia.

La source Cachat es una fuente pública donde las personas pueden llenar gratuitamente sus botellas con la célebre agua de Evian.

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