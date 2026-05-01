Robert Bourgi, figura de la Françafrique, afirma en el programa haber hecho llegar a Dominique de Villepin dos estatuillas de Napoleón: una ofrecida en 2002 por Blaise Compaoré, entonces presidente de Burkina Faso, y la otra por el empresario italiano Gian Angelo Perrucci.

Según facturas publicadas por el programa de France 2 estas obras fueron adquiridas por ambos hombres por importes de 75.000 y 50.000 euros respectivamente.

Dominique de Villepin afirma en el programa que se trata de regalos pagados por Robert Bourgi. No obstante, asegura que "nunca" habría aceptado esos objetos si hubiera conocido "su procedencia" y se dice dispuesto a devolverlos.

Su entorno denunció a la prensa una "cortina de humo" difundida por un "fiel relevo de Nicolas Sarkozy”, conocido por "sus relatos cambiantes y sus maniobras torcidas", siendo el expresidente un rival histórico de Dominique de Villepin.

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"Nadie se deja engañar por las maniobras de un clan al borde del derrumbe judicial y político", añadió esta fuente, subrayando que estas declaraciones se producen en pleno juicio de apelación por las acusaciones de financiación libia de la campaña presidencial de Nicolas Sarkozy en 2007.

Robert Bourgi asegura en Complément d’Enquête que el expresidente no tiene nada que ver con estas nuevas revelaciones.

No obstante, Bourgi reconoce guardar rencor a Dominique de Villepin por declaraciones realizadas en el momento del encarcelamiento de Nicolas Sarkozy el año pasado y afirma querer hacer todo lo posible para "impedirle llegar al Elíseo".

Dominique de Villepin, antiguo primer ministro del periodo de Jacques Chirac, aún no es oficialmente candidato para la elección del próximo año, pero no oculta sus ambiciones.

El nombre de Robert Bourgi está asociado al caso de los trajes de lujo que contribuyó a hundir la campaña presidencial de François Fillon en 2017. Bourgi le había ofrecido trajes por un valor de 13.000 euros, lo que despertó sospechas de tráfico de influencias que finalmente desembocaron en un sobreseimiento.

Robert Bourgi, hombre en la sombra de las redes político‑financieras de Francia en antiguas colonias, también aseguró en 2011 haber llevado maletas llenas de dinero procedente de países africanos a Jacques Chirac y Dominique de Villepin entre 1997 y 2005. Se abrió una investigación que fue archivada sin consecuencias en noviembre de 2011.

Dominique de Villepin afirma en Complément d’Enquête que ese relato, "perfectamente disparatado", es obra de un "maravilloso narrador".

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