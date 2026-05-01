Según la Asociación de Abogados ÇHD, a primera hora de la tarde "el número de personas detenidas ascendía a 370″ en Estambul, donde la policía lanzó gases lacrimógenos desde vehículos antidisturbios en medio de la multitud, constataron periodistas de la AFP.

El objetivo: impedir que llegaran a la emblemática plaza Taksim, cerrada a las concentraciones desde la ola de manifestaciones antigubernamentales de 2013.

Un responsable sindical, Basaran Aksu, fue detenido tras denunciar el bloqueo.

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"No se puede cerrar una plaza a los trabajadores de Turquía. Todo el mundo utiliza Taksim, para ceremonias oficiales, para celebraciones. Solo a los obreros, a los trabajadores, a los pobres se les cierra la plaza", dijo.

En imágenes difundidas por el canal de la oposición HALK TV se ve al presidente del Partido de los Trabajadores de Turquía, Erkan Bas, bajo una lluvia de gas pimienta.

"El poder ya habla los 365 días del año, así que dejen que los trabajadores hablen de las dificultades que viven al menos un día al año", denunció.

Los sindicatos y las asociaciones han convocado manifestaciones bajo el lema "Pan, paz, libertad".

La inflación oficial supera el 30% o incluso el 40 % en Estambul, según la Cámara de Comercio, y las autoridades llevan a cabo regularmente oleadas de detenciones entre opositores y periodistas.

Esta semana decenas de personas han sido detenidas.

En Ankara, el centenar de mineros que estuvieron nueve días en huelga de hambre para reclamar el pago de sus salarios atrasados fueron aclamados al unirse a la marcha, constató una periodista de la AFP.

En Estambul una manifestación autorizada en la orilla asiática del Bósforo, convocada por las confederaciones sindicales, reunió pacíficamente a miles de personas, según un periodista de la AFP.

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