"La República Islámica de Irán entregó el jueves por la noche el texto de su última propuesta de negociación a Pakistán, como mediador en las conversaciones con Estados Unidos", reportó la agencia oficial de noticias IRNA, sin ofrecer detalles del contenido de dicha propuesta.

Por el momento se desconoce el contenido de la nueva propuesta.

Irán y Estados Unidos celebraron una única ronda de conversaciones en el contexto de un frágil alto el fuego tras casi 40 días de guerra que estalló el 28 de febrero.

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Desde entonces, las conversaciones se estancaron, ya que Estados Unidos impuso un bloqueo naval a los puertos iraníes, e Irán mantuvo en gran medida cerrado el estrecho de Ormuz, permitiendo solamente el paso de unos pocos buques desde el inicio de la guerra.

El viernes, el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, mantuvo conversaciones telefónicas con sus homólogos de Arabia Saudita, Catar, Turquía, Irak y Azerbaiyán sobre las últimas "iniciativas de la República Islámica para poner fin a la guerra", según un comunicado de la cancillería.

Poco después del anuncio, los precios cayeron en picado este viernes. Hacia las 13:10 GMT (15:10 en París), el precio del barril de West Texas Intermediate, referencia estadounidense…

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