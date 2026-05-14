Las autoridades sanitarias francesas están siguiendo a 22 personas que estuvieron en contacto con un pasajero neerlandés portador del virus y a otras cuatro que viajaban a bordo del crucero MV Hondius, centro del brote de hantavirus.

"Hasta la fecha, todos los contactos estrechos de una persona que dio positivo por hantavirus en Francia han dado negativo, sin excepción", declaró la ministra de Salud, Stéphanie Rist, en la red social X.

Las 26 personas permanecen aisladas en el hospital, donde serán sometidas a pruebas tres veces por semana como medida de precaución, añadió.

Las autoridades francesas informaron que una mujer que dio positivo fue hospitalizada y se encuentra en estado grave en cuidados intensivos.

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A nivel mundial, tres personas han muerto y siete han sido confirmadas con esta rara enfermedad por hantavirus, normalmente vinculada a roedores.

Las autoridades sanitarias han subrayado repetidamente que el riesgo general para la salud pública por este brote es bajo.

A partir de ahora, las autoridades sanitarias ya no darán a conocer estos resultados, salvo en caso de que se detecte un caso positivo, precisa la ministra.

Confirman casos de Hantavirus de los Andes

Ocho personas infectadas en el brote de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius han dado positivo para el virus de los Andes, la única cepa que se transmite entre humanos, informó la Organización Mundial de la Salud.

"Hasta el 13 de mayo se han notificado 11 casos, incluidos tres fallecimientos", señaló la OMS en un boletín informativo publicado el miércoles por la noche.

De estos 11 casos, "ocho han sido confirmados en laboratorio como infección por el virus de los Andes (ANDV), dos se consideran probables y uno es inconcluso y está siendo objeto de análisis complementarios", detalló.

Entre las víctimas mortales, dos tenían infecciones confirmadas por la cepa de los Andes, y la tercera figura como un caso "probable", según la OMS.

La tasa de letalidad (porcentaje de enfermos que fallecen tras contraer la infección) de este brote es en esta fase del 27%, según la OMS.

No existe ni vacuna ni tratamiento específico contra el hantavirus, que puede provocar un síndrome respiratorio agudo.

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