A cinco meses del vencimiento legal de la actual legislatura, los partidos ultraortodoxos que hasta ahora integraban la coalición gubernamental anunciaron su ruptura con el primer ministro Benjamín Netanyahu, un golpe que puede acelerar la convocatoria de elecciones.

Las elecciones estaban previstas para el 27 de octubre, pero la retirada de los socios haredíes deja abierta la posibilidad de adelantar la votación a principios o mediados de septiembre si la Knesset aprueba la disolución y la comisión electoral fija esa fecha dentro de los plazos legales.

Netanyahu había prometido a las formaciones ultraortodoxas la sanción de una ley que garantizara exenciones más amplias del servicio militar para los estudiantes de yeshivá; esa norma no prosperó y fue uno de los factores que precipitó la ruptura.

El reclutamiento es un tema socialmente sensible en Israel: la prolongación de los conflictos y la movilización militar han puesto presión sobre las Fuerzas de Defensa y reavivado críticas sobre la desigual carga del servicio entre quienes se alistan y quienes reciben exenciones por motivos religiosos.

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Esta semana, al abrirse las sesiones de verano de la Knesset, la coalición retiró del orden del día la mayoría de sus proyectos de ley y presentó un proyecto para disolver el parlamento y convocar comicios; hasta que se fije la fecha oficial, persiste la incertidumbre.

La salida de los partidos ultraortodoxos —principalmente Judaísmo Unido de la Torá (UTJ) y facciones afines— debilita la mayoría parlamentaria del gobierno de extrema derecha de Benjamín Netanyahu y complica su margen de maniobra en asuntos clave como presupuesto, nombramientos y decisiones militares, justo cuando Israel enfrenta operaciones y tensiones en Gaza, Líbano e Irán.

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