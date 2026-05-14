Se espera que Wes Streeting, el actual ministro de Salud dimita en unas horas y rete al primer ministro a unas primarias. Para ello necesitaría el apoyo firmado de 81 parlamentarios, un 20% del total. El proceso para buscar los apoyos podría durar días.

Starmer cree que no los tiene. La cuestión es que hay entre 90 y 100 parlamentarios laboristas quieren la dimisión del actual primer ministro, pero dudan sobre el candidato. Streeting es, ala derecha, el sucesor natural de Starmer, pero no cuenta con el apoyo de los sindicatos. El favorito es Andy Burnham, del ala izquierda, quien domina el norte. Pero no es parlamentario, requisito para ser candidato. Se espera este jueves un movimiento de algún aliado de Burnham que dimita de algún escaño seguro para forzar unas elecciones por un escaño rápidas, pero haría falta tiempo.

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También hoy, Angela Rayner, del ala izquierda, quien dimitió como viceprimera ministra por problemas fiscales el año pasado, ha dicho que ha sido exonerada por Hacienda y que está libre para presentarse. El problema es que los parlamentarios solo pueden nominar a un candidato.

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Starmer y la ministra de Finanzas han avisado a los rebeldes de la parálisis que supondrían unas primarias ahora. Los parlamentarios rebeldes podrían pedirle a Starmer que, o bien anuncia su dimisión para septiembre para permitir unas primarias y dar tiempo a Burnham, o bien darán su apoyo a Streeting.

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