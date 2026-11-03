Con AFP

Con L’inconnue du quai de Javel, el escrito Philippe Jaenada, de 62 años, ganó este martes el prestigioso premio literario Goncourt. En el libro, presenta una investigación sobre la muerte de Louise Cansot, una joven bretona de 29 años que se convirtió en modelo en París y cuyo cuerpo fue descubierto en 1949 a orillas del Sena.

Una investigación al estilo Maigret

Para descubrir al culpable, algo que la policía no logró en aquella época, el autor aplica los métodos de pesquisas del comisario Maigret, el héroe de las novelas policíacas de Georges Simenon: se sumerge en los archivos de la policía y vuelve a los lugares donde vivió la víctima.

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La historia "hace visible a una mujer que fue invisibilizada, a una víctima, a una joven víctima de la que la policía no se preocupó demasiado", declaró a la prensa el presidente del Goncourt, Philippe Claudel, tras revelar el nombre del ganador. Este premio, de un valor simbólico de 10 euros (11 dólares), supone un inmenso reconocimiento para el vencedor y tiene un impacto colosal en las ventas.

Esta edición se vio empañada por la polémica sobre el uso de la IA, después de que el canadiense Thélyson Orélien, fenómeno literario de la temporada y presente en la lista de los finalistas del premio antes de ser retirado, fuera acusado de plagio y de usar abundantemente la IA para escribir C’était ça ou morir (Era esto o morir).

Reflexiones sobre el poder de la IA

Orélien, que también tiene nacionalidad haitiana, desmintió estas acusaciones, aunque admitió los plagios que cometió en el pasado. Su editorial, Editions du Boréal, finalmente reconoció que la IA había sido utilizada y puso fin a su colaboración con el autor.

Esta controversia sacudió el mundo literario francés y planteó interrogantes en todo el mundo sobre cómo la IA afectará al sector del libro. "Este tema tiene al menos la virtud de hacernos cuestionar el poder de la IA, especialmente el papel que desempeña y desempeñará en la producción de libros", dijo Claudel a AFP hace unos días.

La organización está planteándose "modificar levemente" su reglamento para "especificar de forma clara" que su premio "solo puede distinguir una obra escrita por un ser humano". En Francia, varias editoriales, como Gallimard, también decidieron someter los manuscritos a detectores de IA antes de su publicación.

Por otra parte, el Premio Renaudot fue otorgado el martes a François-Henri Désérable por su novela Le Palais (el palacio), mientras que el Premio Renaudot de ensayo fue otorgado ex aequo a Jean-Paul Enthoven por su Dictionnaire amoureux du bonheur (Diccionario enamorado de la felicidad) y a Christophe Ono-dit-Biot por L’Odyssée de l’Odyssée (El Odiseo del Odiseo).

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