Con AFP

"Este nuevo portaaviones será la ilustración del poder de nuestra nación, el poder de la industria, de la tecnología, un poder al servicio de la libertad en los mares y en los remolinos del tiempo", afirmó Emmanuel Macron al lanzar la construcción del buque que remplazará al Charles De Gaulle.

Mucho más masivo

El anuncio del inicio oficial de la construcción era muy esperado a pesar del estancamiento presupuestario del Gobierno, mientras el muro de inversiones necesarias y la evolución de las amenazas están poniendo el proyecto bajo presión.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

"De acuerdo con las dos últimas leyes de programación militar, y tras un examen completo y cuidadoso, he decidido proporcionar a Francia un nuevo portaaviones", anunció el jefe de Estado francés durante su Navidad con tropas en Abu Dabi. "La decisión de lanzar este tan grande programa se tomó esta semana", añadió.

Leer tambiénEmmanuel Macron visita los Emiratos Árabes Unidos en plena polémica sobre la venta de armas

También con propulsión nuclear, el nuevo portaaviones será mucho más masivo que el actual. Pesará casi 80.000 toneladas y medirá unos 310 metros de largo, frente a las 42.000 toneladas de 261 metros del Charles De Gaulle. Con una tripulación de 2.000 marineros, podrá transportar 30 aviones de combate.

"Necesidad de permanencia en el mar"

El riesgo de un supuesto "choque en tres o cuatro años" con Rusia genera temores de que los presupuestos se dirijan a prioridades más urgentes. Comentarios recientes del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el general Fabien Mandon, que considera que "no podemos conformarnos con reproducir una herramienta diseñada a mediados del siglo pasado", también parecen poner en duda el concepto de portaaviones.

El general subrayó en particular la "necesidad de permanencia en el mar" del barco y su capacidad para transportar "drones de todo tipo". Un solo barco, en este caso el Charles De Gaulle, está disponible el 65% del tiempo, según la Marina. Un retraso en la construcción y, por tanto, la entrada en servicio de su sucesor, dejaría a la Marina sin portaaviones.

Un estudio realizado con motivo del próximo gran cierre técnico del Charles De Gaulle permitirá decir si el edificio podrá ser usado unos años más allá de 2038, dependiendo del estado de sus calderas nucleares y su estructura.

El presidente francés Emmanuel Macron hizo el anuncio durante una visita a los Emiratos Árabes Unidos, un aliado militar con el que París quiere fortalecer su "asociación estratégica" y del que espera una mayor cooperación en su lucha contra el narcotráfico.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más