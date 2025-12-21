Imran Khan y su esposa Bushra Bibi fueron condenados a 10 años de prisión por abuso de confianza y siete años por corrupción. Imran Khan ha estado enfrentándose a multitud de casos judiciales desde la destitución de su Gobierno en 2022. Encarcelado desde 2023, niega cualquier irregularidad y denuncia los procesos, que según él tienen motivaciones políticas.

Según la ley paquistaní, los funcionarios gubernamentales deben declarar todos los regalos que reciban, pero pueden conservar los que están por debajo de cierto valor o pueden comprarlos con descuento.

El caso por el que el exjefe de Gobierno fue condenado se refiere a un conjunto de joyas de la marca italiana de lujo Bulgari. Este conjunto había sido ofrecido por el príncipe heredero saudita Mohamed bin Salman a Imran Khan y su esposa en mayo de 2021, y cuyo valor el líder paquistaní habría subestimado.

"Encarcelamiento ilegal e injusto"

Este último juicio es independiente de un caso anterior, relacionado con relojes de lujo también donados por el príncipe saudita, en el que Imran Khan fue condenado a 14 años de prisión y su esposa, a siete años.

En una publicación en redes sociales, el partido del ex primer ministro afirmó que la condena por parte de un "tribunal títere" solo tenía como objetivo prolongar "el encarcelamiento ilegal e injusto de Imran Khan". El portavoz del partido Pakistan Tehreek-e-Insaf, Syed Zulfikhar Bukhari, dijo a la AFP que la sentencia ignoraba "los principios fundamentales de la justicia".

La familia de Imran Khan ha intensificado sus esfuerzos para llamar la atención sobre las condiciones de detención del exlíder. En una entrevista reciente con Sky News de Gran Bretaña, su hijo Kasim Khan afirmó que su padre estaba "en total aislamiento" y ni siquiera se le permitía comunicarse con los guardias.

"Son todos tipos de tácticas de tortura psicológica. [No tiene] contacto con la familia, ni con su médico personal ni nada por el estilo. Están usando estas tácticas para intentar aislarle por completo", dijo. El Gobierno paquistaní ha rechazado repetidamente estas acusaciones.

