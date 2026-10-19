Las principales organizaciones estudiantiles prometieron el lunes seguir movilizadas y denunciaron que el Gobierno está “fuera de la realidad”, al día siguiente del discurso del presidente Emmanuel Macron, sin anunciar por el momento ninguna fecha concreta.

Varios campus seguían cerrados el lunes, entre ellos algunos de las universidades de Lille y de Versalles Saint-Quentin-en-Yvelines, así como la Universidad París 8, según anunciaron las instituciones en las redes sociales. El lunes por la mañana, unos estudiantes también bloquearon el acceso al Louvre para expresar su “apoyo” al movimiento de los alumnos de secundaria.

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“Macron dice: ‘Escuchar las reivindicaciones de la juventud con benevolencia y sin juzgar’, pero la realidad es que no ha entendido nada, no ha escuchado nada y le traen sin cuidado las reivindicaciones de la juventud”, criticó en un comunicado la UNEF, la tercera organización estudiantil en importancia, que consideró que “la respuesta del Gobierno no tiene nada que ver con lo que se reclama”.

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“Las conversaciones anunciadas por el presidente (Emmanuel Macron) no servirán de nada si la única salida que se ofrece son las elecciones presidenciales de 2027. La juventud no va a esperar seis meses”, añadió, y prometió que “seguiremos saliendo a la calle”.

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En la misma línea, la Unión Estudiantil asegura que “seguirá movilizada hasta obtener compromisos concretos” y llama a “todos los estudiantes a seguir organizándose en los centros de estudios y en la calle”.

El domingo por la noche, el jefe de Estado aseguró que “alumnos, estudiantes, maestros, representantes de las organizaciones patronales y sindicales, autoridades locales y parlamentarios trabajarán a partir de esta semana con el gobierno en propuestas concretas”.

La presidenta de la FAGE, la principal organización estudiantil, Suzanne Nijdam, advirtió que se mantendrá “alerta” para que las discusiones anunciadas por Macron no se conviertan en “un pseudodiálogo social”.

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“Hay que reunir las condiciones para el diálogo social, tener temas que discutir; las reivindicaciones son claras”, insistió, expresando una vez más su deseo de que estas se reflejen en el proyecto de ley de presupuesto para 2027.

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