El Gobierno inicia esta semana lo que internamente denomina ‘‘los martes sociales’’, día en que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar en forma de decretos-ley medidas que quedaron pendientes en los ministerios para “seguir gobernando hasta las elecciones”, en línea con las declaraciones de Pedro Sánchez.

El primer paquete se centra en mejorar las prestaciones de la Seguridad Social para varios colectivos: mujeres con patologías asociadas a la menopausia, víctimas de violencia de género y huérfanos por violencia de género y padres y madres al cuidado de menores con cáncer y otras enfermedades graves. También se va a aumentar la pensión para víctimas del terrorismo y viudos o viudas de parejas de hecho y se ampliará la protección de menores a través del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos cuando sus progenitores incumplen sus responsabilidades.

Todo esto y otras cuestiones, como la subida del Salario Mínimo Interprofesional en torno a un 5% o el posible indulto al ex-fiscal general del Estado, es lo que prevé el Ejecutivo de aquí a las elecciones generales del 29 de noviembre. Y lo hará utilizando una carta de la que dispone al estar disueltas las cortes: la diputación permanente del Congreso, el órgano encargado de convalidar decretos-ley en situaciones especiales como esta y en donde el Gobierno tiene más facilidad de conseguir una mayoría que en el pleno de la Cámara Baja.

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