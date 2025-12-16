Con la AFP

La esposa del presidente Emmanuel Macron calificó de "zorras estúpidas" a varias mujeres que interrumpieron el 6 de diciembre al grito de "violador" un espectáculo del actor y humorista Ary Abittan, quien fue acusado de violación en 2021 y luego absuelto.

Sus palabras le dieron la vuelta al mundo y provocaron una ola de apoyo a las activistas, por parte de ciudadanos comunes pero también de celebridades, como la actriz Marion Cotillard, que publicaron mensajes en redes sociales afirmando: "Yo también soy una zorra estúpida".

"No puedo arrepentirme"

"Lamento si he herido a las mujeres víctimas, es en ellas y solo en ellas en quienes pienso", aseguró Brigitte Macron en una entrevista con el medio Brut, donde añadió que sus comentarios eran privados y estaban dirigidos a "cuatro personas".

Cuando se le preguntó si se arrepentía de sus palabras, pronunciadas al día siguiente del incidente en una charla con Abittan antes de que este subiera al escenario, respondió: "No puedo arrepentirme".

"Es cierto que soy la esposa del presidente de la República, pero ante todo soy yo misma. Y, por lo tanto, cuando estoy en privado, puedo dejarme llevar de una manera absolutamente inadecuada", añadió.

"Derecho a hablar" y "a pensar"

"Quería tranquilizarlo (a Abittan), sin duda de manera torpe, pero no tenía otras palabras a mi disposición en ese momento", explicó Brigitte Macron, defendiendo su "derecho a hablar" y "a pensar". Precisó que no sabía que esa conversación estaba siendo grabada.

A finales de 2021, el humorista fue acusado de violación por una joven. Tras tres años de investigación, el caso fue archivado. Su regreso a los escenarios ha sido cuestionado por feministas que protestan regularmente cerca de donde actúa.

