Los dos cargos presentados por Trump son por difamación, alegando que la BBC manipuló maliciosamente el video de su discurso uniendo fragmentos separados para dar la impresión falsa de que incitaba directamente a la violencia en el Capitolio. Y por violación de la Ley de prácticas comerciales engañosas y desleales de Florida para interferir e influir en los resultados de las elecciones presidenciales de 2024 en su contra. Los dos cargos han sido presentados en Florida, en Estados Unidos, y pide 10.000 millones de dólares.

La BBC ya se disculpó, dimitieron el director general y la jefa de noticias el mes pasado, decidió no volver a emitir el documental pero tampoco compensar a Trump, como este solicitaba, por considerar que el documental no se emitió en los Estados Unidos y no influyó en las elecciones que, además, ganó Trump.

Ahora se espera que la cadena impugne la competencia del tribunal de Florida, argumentando que el documental no se emitió en Estados Unidos y que su plataforma digital no estaba disponible para el público estadounidense.

Si se admiten los cargos, no se descarta que se llegue a un acuerdo entre las dos partes para evitar el juicio como sucedió con la cadena estadounidense CBS a la que Trump pedía 20.000 millones y se resolvió por 15 millones.

