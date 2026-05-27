Bajo el efecto de un persistente “domo de calor”, Météo-France registró el martes un nuevo récord mensual de temperatura a escala nacional, con un indicador térmico de 24,8 °C tras los 24,6 °C del lunes, algo nunca visto. Este fenómeno meteorológico, que ha provocado directa o indirectamente la muerte de al menos siete personas en Francia según el gobierno, implica temperaturas entre 10 y 15 grados por encima de lo normal para la época.

“Los días se suceden y se parecen. En la mayor parte del país, el tiempo se mantiene seco bajo un sol de plomo”, señala el instituto en su último boletín.

El miércoles por la mañana en Rennes, Jean-Baptiste Chamard, de 28 años, adelantó la hora de su carrera a lo largo del río Vilaine. Normalmente, “voy durante la pausa del almuerzo. Mala idea… Me anticipé cuando vi que algunas personas sufrían desmayos”, explica. “A 27 °C no cambio mis hábitos, pero a 33-34 °C, sí.”

Frente a una guardería en Mérignac, los padres comentaban las dificultades de sus hijos para dormirse por la noche, como Marwa, de seis años. “Le damos duchas, no podemos hacer mucho más”, señala su padre, Nagy Bouarar, lamentando la falta de aislamiento en su vivienda.

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El miércoles, el termómetro alcanzará entre 30 y 35 °C, 37 °C localmente en Poitou-Charentes y Centro-Valle del Loira, y 38 °C en el Aude y el valle del Ródano, según Météo-France.

Para Matthieu Sorel, climatólogo del organismo, el episodio es “excepcional, histórico, inédito”: “todos los superlativos son posibles” para describirlo.

En pleno sol abrasador

Trece departamentos —de La Mancha a Gironda, pasando por Finisterre y Deux-Sèvres— están en alerta naranja por canícula, y una treintena más, principalmente en el suroeste, en alerta amarilla, en este día de actividades extraescolares para los niños.

“Vamos a tener cuidado, evitar actividades deportivas, hacer beber a los niños cada cuarto de hora”, explica Charlotte Longaive, directora de centros recreativos en Gironda. Planea “actividades tranquilas en lugares identificados como frescos”, manteniendo una “hipervigilancia especialmente con los más pequeños”.

Los clubes deportivos también están en alerta tras numerosos desmayos reportados el pasado fin de semana, algunos mortales.

“Estuve de 16 a 21 horas afuera, bajo un sol abrasador”, relata Simon Amillet, monitor de tenis en Bègles, en la periferia de Burdeos. “Al regresar sentí un fuerte dolor de cabeza y cansancio, no podía levantarme”, añade el entrenador de 22 años, que ha cancelado algunas clases y adaptará las sesiones para niños el miércoles, con “menos juego” y “mucho riego”.

Las autoridades y colectividades también toman medidas excepcionales. En La Mancha, la prefectura canceló actividades deportivas escolares al aire libre. En Loira Atlántico, se han abierto alojamientos para personas sin hogar en Nantes y Saint-Nazaire, y se han reforzado las rondas de asistencia con distribución de agua.

“No estamos en una emergencia”

“No estamos en una situación de emergencia”, declaró el martes por la noche la ministra de Salud, Nathalie Rist, añadiendo sin embargo que “hay que desconfiar de estas olas de calor, aunque estemos empezando a acostumbrarnos”.

Las temperaturas se han disparado durante una semana debido a la presencia sobre Francia y Europa occidental de un “domo de calor”, una zona de alta presión que bloquea el aire caliente procedente del norte de África.

Debido al cambio climático, causado principalmente por la acumulación en la atmósfera de CO₂ generado por la quema de carbón, petróleo y gas, los expertos recuerdan que estas olas de calor serán cada vez más frecuentes, intensas y tempranas.

Francia prevé un aumento medio de temperatura de 2,7 °C para 2050 y de 4 °C para 2100, respecto a los valores anteriores a la revolución industrial.

El episodio actual, que debería finalizar el domingo, es probablemente “el primero de una serie” que podría prolongarse durante el verano, advirtió el martes la ministra de Transición Ecológica, Monique Barbut.

El primer ministro Sébastien Lecornu presidirá el jueves una reunión interministerial sobre la canícula “para evaluar la preparación de los servicios del Estado”.

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