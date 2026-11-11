RFI: Esta huelga general, la primera en 14 años, no es una huelga para protestar contra el Gobierno, sino contra la inacción en materia de acceso a la vivienda.

Oriol Bartomeus: España vive, como pasa en muchos países europeos, una crisis de vivienda muy dura. El gobierno de coalición, del PSOE con la izquierda, ha intentado hacer legislación para, de alguna manera, interferir en el mercado y controlarlo como una medida para bajar el precio de la vivienda y hacerla más asequible.

Estas medidas que tomó el gobierno fueron tumbadas por la mayoría de derecha en el Congreso y eso precipitó la convocatoria electoral. Todo esto generó una convocatoria de huelga general que no va directamente contra ninguna política del gobierno actual, sino en contra de la mayoría de derecha en el Congreso de los Diputados, con lo cual se convierte en una huelga un poco extraña. En cualquier caso, podría ser una crítica a que el Gobierno no ha hecho las políticas que el Sindicato de Inquilinas cree que debería haber hecho.

RFI: ¿De qué manera puede influir esta huelga general en las elecciones?

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Oriol Bartomeus: Obviamente, esta huelga se produce en medio de una precampaña electoral. Pasado mañana empieza la campaña. Oficialmente, esta huelga obviamente tendrá un impacto en la campaña. ¿Qué tipo de impacto? Lo desconocemos. En cualquier caso. Esta huelga pone otra vez en la agenda el tema de la vivienda, que es un tema que favorece, en principio, a los partidos de la izquierda. Esta huelga debería, de alguna manera, favorecer, aunque sea en la agenda del Partido Socialista y de partidos a la izquierda del Partido Socialista.

Ahora bien, como hemos visto también en Francia, en París y en otras ciudades últimamente, si esta convocatoria de huelga general acaba con disturbios, obviamente estos disturbios no van a favorecer el discurso de los partidos de la izquierda y del PSOE en el Gobierno, sino todo lo contrario. Podrían de alguna manera favorecer a la agenda y el discurso de la derecha en el sentido de reclamar más seguridad y de pintar un poco la situación española como una situación de caos y desorden.

"Si esta convocatoria de huelga general acaba con disturbios, obviamente estos disturbios no van a favorecer el discurso de los partidos de la izquierda"

RFI: Las elecciones tenían que ser en 2027, pero Pedro Sánchez las adelantó tras el fracaso de las medidas por la vivienda en el Congreso. Las encuestas apuntan a que el PSOE no va a poder volver a gobernar y que será el PP el partido vencedor.

Oriol Bartomeus: El PP aparece en cabeza en todos los sondeos, pero en aquellos sondeos a los que podemos tener acceso y podemos analizar por dentro, esta ventaja ya no es tan grande y además se observa una cierta tendencia a la convergencia de los dos partidos, PSOE y PP.

Ahora han empezado a aparecer algunas encuestas en las cuales el PSOE aparece como el partido ganador. Aunque estas mismas encuestas lo que dicen es que seguramente la derecha, es decir el PP, junto con la extrema derecha, van a tener mayoría en el próximo Congreso. Por lo tanto, a pesar de que el PSOE pueda en estas hipótesis quedar como partido ganador, es muy complicado que no haya una mayoría parlamentaria del PP con Vox.

Oriol Bartomeus, profesor de Ciencias Políticas de la UAB, Universitat Autònoma de Barcelona.

RFI: ¿La alianza del PP con Vox para gobernar ya es definitiva?

Oriol Bartomeus: El entendimiento entre PP y VOX viene precedido de varios elementos que apuntan hacia esa posibilidad de una manera clara. En primer lugar, PP y VOX comparten gobiernos autonómicos en diversas comunidades autónomas. La relación entre ellos de compartir coalición de gobierno ya empieza a ser bastante antigua. Es decir, tiene ya una historia.

En segundo lugar, hay un acuerdo para la presentación de listas en el Senado, que es la segunda cámara donde PP y Vox han llegado a un acuerdo de ayuda mutua, digamos de no presentarse en algunas provincias para favorecer la victoria del otro.

Además, es verdad que la única posibilidad del Partido Popular ahora mismo, según dicen las encuestas, es un pacto con Vox. No hay otro partido con una fuerza suficiente en el próximo Congreso que pueda servir al PP para formar una mayoría, con lo cual todo apunta a que, si las encuestas no fallan en sus predicciones, España se encamina a un gobierno de coalición entre el Partido Popular y Vox.

"España se encamina a un gobierno de coalición entre el Partido Popular y Vox"

RFI: ¿En qué medida el accidente ferroviario de Urda en el que murieron 69 personas influye en la tendencia electoral?

Oriol Bartomeus: El accidente de tren de Urda obviamente impactó sobre la campaña. Es evidente que ha habido un cambio en las estrategias tanto del PSOE como del Partido Popular. Es obvio que esto introduce un tema en la campaña que no era esperado. Ahora bien, las encuestas que se han hecho con posterioridad no indican una caída significativa del voto al Partido Socialista. Es decir, si el escenario, el escenario, se mantiene.

"Las encuestas dan muy pocas posibilidades a la izquierda de conformar una mayoría como se produjo de manera sorpresiva en las elecciones del 2023″

RFI: ¿Puede haber algún giro de última hora?

Oriol Bartomeus: Ahora mismo las encuestas no dan ninguna posibilidad o muy pocas posibilidades a la izquierda de conformar una mayoría como se produjo de manera sorpresiva en las elecciones del 2023. Ahora bien, hay que tener en cuenta que, en 2023, aun cuando las encuestas también pronosticaban una mayoría clara y evidente entre el Partido Popular y VOX, lo que se produjo fue un movimiento electoral en la última semana de campaña. Un movimiento que dé una magnitud capaz de configurar esa mayoría progresista alrededor del PSOE.

Es decir, si en estas elecciones se produjese ese tipo de movimiento a última hora, movimiento que ahora mismo las encuestas no detectan, entonces estaríamos en un escenario posiblemente más abierto de lo que las encuestas ahora mismo pronostican.

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