La bancada republicana de la Cámara de Representantes bloqueó este martes una iniciativa para destituir al secretario de Defensa, Pete Hegseth, a quien se acusa de mala gestión de la guerra contra Irán y de extralimitarse en sus poderes al ordenar ejecuciones extrajudiciales, como los ataques contra presuntas "narcolanchas" en el Caribe y el Pacífico, que han causado más de 200 muertes.

Los congresistas republicanos, que aún mantienen la mayoría hasta que se haga efectivo el cambio de legislatura en enero, tras las pasadas elecciones de medio mandato, lograron bloquear la petición con 211 votos frente a 204.

Este resultado supone una pequeña victoria para el partido de Donald Trump tras los malos resultados cosechados en las pasadas elecciones de medio mandato, en las que perdieron tanto el control de la Cámara de Representantes como el del Senado. El presidente lo celebró en sus redes sociales: "Exoneración de un gran patriota estadounidense", publicó.

Pese a que los republicanos mantendrán la mayoría en el Congreso hasta el 3 de enero, cuando los nuevos legisladores asuman sus escaños, la abrumadora derrota en los comicios ha relanzado las críticas y ha sembrado dudas entre algunos miembros de la formación de Trump.

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Varios de los senadores y congresistas republicanos que perdieron la reelección ya se han mostrado dispuestos a impulsar el enjuiciamiento de Hegseth, al no compartir sus posturas. Hasta la fecha no lo habían manifestado públicamente para evitar la ira de Donald Trump y del movimiento MAGA, cuyo apoyo, o rechazo, puede suponer la diferencia entre mantenerse en el cargo o no.

Donald Trump se prepara igualmente para afrontar toda una serie de investigaciones de los demócratas una vez que sus mayorías en la Cámara de Representantes y el Senado sean una realidad, en menos de dos meses.

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