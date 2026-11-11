El encuentro dejó un solo anuncio concreto: Rusia y Ucrania acordaron un intercambio "a gran escala" de prisioneros, según indicó Vladímir Medinski, jefe de la delegación rusa, al término de estas conversaciones. El intercambio de cautivos y de cuerpos de militares fallecidos es uno de los pocos ámbitos de cooperación regular entre Kiev y Moscú.

Las discusiones, iniciadas a media tarde, se concluyeron unas dos horas más tarde con el compromiso de la delegación rusa de que continuarían. Por su parte, Jared Kushner, enviado de Donald Trump, anunció que la delegación estadounidense se desplazaría a Moscú para reunirse con Vladímir Putin, y después a Dublín para encontrarse con Volodímir Zelenski, que realiza una gira europea.

Se trataba del primer encuentro desde febrero entre los beligerantes con el fin de avanzar hacia una resolución del conflicto, ya que las negociaciones habían alcanzado un punto muerto mientras Washington se concentraba en la guerra en Irán.

Una fuente dentro de la delegación ucraniana indicó a la AFP, bajo condición de anonimato, que los negociadores de Kiev se entrevistaban con representantes europeos y estadounidenses tras el fin de las conversaciones con Rusia. Desde Copenhague, donde se encuentra de visita, Zelenski se declaró "satisfecho" con un "cambio" de enfoque, sin más precisiones, de los emisarios de Washington Jared Kushner y Steve Witkoff, presentes en las discusiones.

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Un representante europeo aún por designar

Washington y Kiev estimaron el martes que las negociaciones debían ampliarse, en algún momento, a los europeos. Volodímir Zelenski celebró el miércoles su inclusión en las negociaciones, subrayando que no había sido "sencillo". La víspera había pedido a Europa designar en noviembre a un representante para las conversaciones.

Hasta ahora, Rusia ha procurado apartar a Europa de las discusiones. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó este miércoles ante la prensa que no estaba previsto ningún contacto entre Moscú y representantes europeos en Abu Dabi, sin pronunciarse sobre una posible ampliación de las conversaciones. Rusia "no ve de qué hablar" con los europeos, declaró el jefe de la delegación rusa en Abu Dabi.

Otra cuestión abierta es quién podría hablar en nombre de la UE en las próximas conversaciones.

El presidente ucraniano quiere una decisión común con las capitales europeas antes de que acabe este mes. Mostró el mismo tono la jefa del Gobierno italiano, Giorgia Meloni, que se enfado la semana pasada por la multiplicación de iniciativas por parte de diferentes países europeos. Para ella, esta dispersión mina la credibilidad de Europa y corre el riesgo de condenarla a la insignificancia diplomática.

Queda por encontrar un nombre y una línea común frente a Moscú que pueda generar consenso entre los 27, y en esto, los europeos están lejos de hablar con una sola voz.

La seguridad europea, como telón de fondo

Kiev pide una suspensión de las hostilidades antes de unas discusiones más amplias sobre la seguridad en Europa, indicó una fuente dentro de la delegación ucraniana. "Decimos que hay que debatir la arquitectura de seguridad del futuro una vez terminadas las hostilidades y establecidas las garantías de seguridad para Ucrania, mientras que los rusos dicen lo contrario", explicó.

Según esta fuente, Estados Unidos quiere salir de ciertos callejones sin salida diplomáticos, en particular la cuestión de los territorios, "adoptando una perspectiva más global y estratégica" sobre las deficiencias de la "arquitectura de seguridad", a fin de evitar una "repetición" del conflicto.

Jared Kushner pidió el martes un marco de seguridad "nuevo" para Ucrania y Rusia, pero también para Europa, con el fin de asegurar "décadas, incluso siglos de paz".

Hasta ahora, antes de todo alto el fuego, la postura de Moscú ha sido exigir un acuerdo sobre el fondo, en particular sobre la repartición de los territorios y la creación de una nueva arquitectura de seguridad en Europa.

Europeos y estadounidenses se mostraron favorables el martes, en una declaración conjunta, a una "arquitectura y unos dispositivos de seguridad europeos sólidos para la posguerra". También insistieron en el respeto de la "soberanía" y de la "integridad territorial" de Ucrania.

Sobre el terreno, los ataques continúan

En el frente, los ataques prosiguen por ambas partes, alimentando el temor a un nuevo invierno sin calefacción, agua corriente ni electricidad para millones de ucranianos.

Kiev informó de nuevos ataques rusos en la noche del martes al miércoles contra su red energética.

Un ataque de drones ucranianos provocó este miércoles un incendio en el importante puerto petrolero de Ust-Luga, en el noroeste de Rusia, mientras que unos bombardeos seguidos de un incendio dejaron dos muertos en la región de Smolensk, según los gobernadores regionales.

En la Ucrania ocupada, ataques de Kiev causaron tres muertos en la región de Lugansk y otro en la de Jersón, informaron este miércoles las autoridades locales nombradas por Moscú.

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