Por la enviada especial de RFI en Madrid, Murielle Paradon

Al pie de una gran tienda decorada con luces navideñas, se ha instalado un puesto verde, con los colores del partido Vox. La extrema derecha está haciendo campaña en este barrio chic madrileño y atrayendo a jóvenes preocupados por su futuro.

"Yo estoy harto"

Es el caso de Adriana, de 20 años, acompañado por su amigo, que teme no encontrar vivienda: "Estamos estudiando y en poco tiempo relativamente nos tendremos que comprar una casa. Y al final, ahora mismo las cosas están muy difíciles. Entonces sí que es verdad que necesita un cambio. Más que ayudar, están perjudicando ahora mismo, pues a la hora de dar facilidades a otro tipo de personas o apoyando la okupación, pues al final están quitando sitios que podrían estar habitados por gente que estaría dispuesta a pagar un hogar y que podrían pagarse una vivienda y estas cosas pues lo dificultan", denuncia la joven.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Sobrentendido: los inmigrantes, acusados de acaparar vivienda y ayuda. Una retórica muy utilizada por la extrema derecha, que consigue convencer proponiendo en su programa una preferencia nacional.

Jaime, de 18 años, votará por primera vez el 29 de noviembre, y será por Vox: "Lo que más me gusta de Vox es que cree que los españoles son lo primero y eso es lo más importante. Estamos hasta los huevos de que vengan inmigrantes, de que vengan a robar, vengan a vivir del cuento, se lleven las pagas y encima los tengamos que mantener nosotros. Yo estoy harto", explica. Declaraciones radicales que evocan la ideología habitual de la extrema derecha. La inmigración es culpada de todos los males, aunque, según las estadísticas, contribuye a la buena salud de la economía española.

Jóvenes en busca de una alternativa

Otros jóvenes acuden a Vox como alternativa a los partidos tradicionales. Nacho, un estudiante de Derecho de 23 años, votará por Vox rechazando al presidente del Gobierno. "Lo más importante es despedir a Pedro Sánchez. Su hermano, su esposa, todos son corruptos. Están bajo la ley. Uno de sus ministros está actualmente en prisión. Sánchez dice que no hizo nada, pero todos a su alrededor son corruptos. Así que creo que él también acabará en prisión", afirma.

Ante un Pedro Sánchez agotado tras ocho años en el poder, Santiago Abascal, líder de Vox, está conquistando con sus promesas y franqueza, aunque eso signifique ser populista. " Yo creo que se cree lo que dice. Y entonces, bueno, que tiene esa convicción y que de verdad va a intentar las cosas", espera Serafín, de 20 años.

Y no importa si los detractores de Vox advierten de un riesgo para la democracia si el partido llega al poder. Votar por la extrema derecha no parece tabú para esta joven generación española que, a diferencia de sus mayores, no vivió la dictadura franquista.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más