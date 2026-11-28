En Sevilla, Gloria tiene 29 años y gana más de dos salarios mínimos. Pertenece a la clase media española, y se considera privilegiada, salvo por su situación de vivienda: “Yo soy de un barrio que se conoce como Sevilla Este, y que está en la periferia de Sevilla. Estamos hablando de un barrio que en transporte público tardas entre 30 y 40 minutos. Y desgraciadamente no he podido acceder a ninguna vivienda en estos barrios porque el precio del alquiler para una persona que quiere vivir sola no baja de los 900 €. Y estamos hablando de que una de cada tres personas en Sevilla cobra el salario mínimo”, cuenta la mujer.

“Mal uso del parque de vivienda existente”

Y es que el alquiler en Sevilla ha subido casi un 30% en los últimos cinco años y ello se debe a la mala gestión de la vivienda pública y la falta de regulación de residencias turísticas. “Los precios de la vivienda han crecido a esa velocidad por una serie de factores. Uno de ellos, es verdad que hay una escasez de oferta de vivienda, pero la escasez de oferta de vivienda proviene sobre todo de un mal uso del parque de vivienda existente. Hay mucha vivienda vacía y mucha vivienda que se ha convertido en un recurso turístico”, asegura Jaime Jover, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Sevilla e investigador en Estudios Urbanos.

Jover precisa además que “hay también una falta de construcción, eso es verdad, es un análisis que se comparte en general por todo el mundo. Y hay un acaparamiento por parte de fondos de inversión, empresas, muchas de ellas extranjeras, que se dedican a comprar viviendas en las grandes ciudades y especular con ellas”.

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Dos visiones

El derechista Partido Popular, que gobierna en Sevilla, se felicita por la construcción de más de 2.000 viviendas, superior a las del Partido Socialista en los ocho años de gobierno anteriores. Pero la concejal del PSOE Carmen Fuentes asegura que es la misma derecha quien bloquea medidas que ayudarían a palear la crisis.

“Las medidas no se aprueban porque la derecha tiene un afán más lucrativo de la vivienda. El gobierno de progreso de Pedro Sánchez lo que quiere es facilitar la vivienda, por ejemplo, el parque municipal de la vivienda o en este caso nacional, que sea siempre público, que no se pueda nunca vender esas viviendas de protección oficial”, explica.

En las calles de Sevilla se ven a menudo parejas frente a las vitrinas de las inmobiliarias haciendo cuentas, para comprar o hacer esa mudanza deseada… Un escenario que se vive en casi todo el país y que gane quien gane en estas elecciones, será un tema obligatorio en la agenda de Gobierno.

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