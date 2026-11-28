De nuestra enviada especial a Sevilla, Paola Ariza

Si quedaban dudas para los electores, el debate fue claro. El futuro de España se definirá entre dos bloques, el de las derechas con Alberto Nuñez Feijoo del PP, apoyado por Santiago Abascal de Vox, o el de izquierda con Pedro Sánchez del Partido Socialista, que aspira a ser reelegido, apoyado por Ada Colau candidata del Frente Amplio.

Según las encuesta, Colau tendría alrededor de un 6% de votos y los analistas auguraban un Sánchez solitario, pero el debate cambió la mirada. Calau se perfiló como la ganadora del encuentro dirigiendo la conversación y hasta defendió a Sanchez.

"Señor Feijóo, ¿de verdad se cree que puede venir aquí a dar lecciones? Con un partido que pagó su sede con dinero negro", dijo al candidato del Partido Popular cuando atacaba a Sánchez debatiendo sobre corrupción.

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No obstante, ese bloque sólido a dos días de las urnas no convence del todo a los electores: "No estuvieron ninguno a la altura. Lo de Ada Colau y el presidente, mejor que se vayan ya", dijo una votante a RFI.

Feijoo y Abascal hicieron un pacto visible de no cuestionarse, aunque sin mostrar apoyo contundente. La crisis de la vivienda, los problemas de infraestructura, la migración y la corrupción fueron los principales temas de debate y de acusaciones.

Usted, calladita.

Además de la violencia machista con la que Calau pidió comenzar el debate, que terminó con polémica por el término "calladita" de Feijóo.

"Buena gestión es ponerse al frente de una emergencia y no salir huyendo de Paiporta, y usted, calladita", le espetó el líder del Partido Popular mientras defendía la polémica gestión de la formación conservadora durante las inundaciones de Valencia, donde ocupan el gobierno autonómico.

Feijóo, que según la mayoría de encuestas ganaría estas elecciones, se vio acorralado en un debate donde el bloque de izquierdas intenta reconquistar ese público indeciso femenino que podría sumar los votos necesarios.

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