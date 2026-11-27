De nuestro corresponsal en Madrid, Juan Cascón.

La inteligencia artificial ha entrado en la campaña electoral por la puerta grande. Diseñar estrategias, generar propaganda, difundir desinformación y pedir recomendaciones de voto son solo algunos de los usos de esta tecnología que proliferan cuando se acercan unos comicios como los de este domingo 29 de noviembre.

Se viralizan en redes sociales contenidos generados con IA como cancionesn de apoyo a Pedro Sánchez, vídeos de animación donde aparecen representados los candidatos como superhéroes al estilo anime y, también, otros que alimentan el bulo del fraude electoral, como el de unos ficticios trabajadores de correos destruyendo y sustituyendo los votos entregados por servicio postal.

Rafael Rubio, profesor de derecho constitucional en la Universidad Complutense de Madrid e investigador sobre democracia e inteligencia artificial, valora así la evolución de la IA en el contexto político: "Yo creo que estamos viviendo las primeras elecciones en las que el uso de la IA se ha generalizado. Hay una serie de elementos que vienen arrastrándose en política desde el año 2016 e incluso 2008 que con la Inteligencia artificial se amplifican mucho más".

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"El gran problema de la IA es que está generando una cierta delegación del pensamiento que se traslada a lo electoral. Requiere de una guía humana que tenga claro que quiere y cómo lo puede conseguir", continúa

Cada vez es más frecuente el uso de la inteligencia artificial para resumir programas electorales o para obtener una recomendación de a qué partido votar.

Según un estudio de la Universidad Oberta de Catalunya, Grok, la IA de X, es la que más se posiciona, en más del 45% de los casos, seguida de ChatGPT, en un 25%, mientras que los asistentes Gemini y Claude apenas lo hacen, en menos de un 2% de las ocasiones.

A medida que aumenta el uso de esta tecnología en la política, lo hacen también los interrogantes sobre sus límites y la necesidad de una normativa nacional específica que aún no existe en España.

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