Con el corresponsal de RFI en Seúl, Célio Fioretti

Se acabaron los misiles norcoreanos para las fuerzas rusas. Aunque la relación privilegiada entre Rusia y Corea del Norte no ha dejado de profundizarse hasta hace muy poco, con la firma de un acuerdo de cooperación en materia de inteligencia sin precedentes entre ambos países, están empezando a surgir fricciones.

Corea del Sur está empezando a acercarse a Rusia, impulsada por sus intereses económicos y el deseo de restablecer las relaciones con el Norte a través de Moscú. Un gesto bienvenido por parte de Moscú, que también desea mantener relaciones comerciales con Corea del Sur. El apretón de manos entre los dos jefes de Estado, al margen de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) celebrada en China el mes de noviembre, marcó el inicio de esta nueva etapa diplomática entre Corea del Sur y Rusia.

Una relación incipiente que preocupa a Pyongyang, que teme verse envuelta en una delicada relación tripartita. Por ello, el régimen norcoreano ha decidido suspender la ayuda militar de la que depende Rusia. Una forma de obligar a Moscú a tomar partido entre el Norte y el Sur.

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