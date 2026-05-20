La Audiencia Nacional, una jurisdicción con sede en Madrid, convocó a Zapatero el 2 de junio para ser interrogado por el juez José Luis Calama. Este magistrado ordenó registros en su oficina en Madrid y de otras tres empresas, una de ellas perteneciente a las hijas del exmandatario.

Zapatero es señalado por Calama como el líder de "una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" para "la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra".

"La investigación judicial sitúa a José Luis Rodríguez Zapatero como el líder de un entramado creado para cobrar supuestas comisiones ilegales a través de empresas de su amigo Julio Martínez Martínez, que ya había sido detenido en el marco de esta operación", informa nuestro corresponsal en Madrid, Ray Sánchez.

Zapatero y su familia habrían recibido casi dos millones de euros a cambio de la mediación del expresidente de España a favor de empresas como la compañía aérea Plus Ultra, o en operaciones comerciales de compraventa de petróleo en Venezuela, donde Zapatero tiene una relación privilegiada con el régimen chavista.

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Zapatero clama su inocencia

"Toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad", ha asegura Zapatero en un vídeo publicado tras conocer su imputación por presuntos delitos como tráfico de influencias y organización criminal.

"Esta noticia está sacudiendo la política española y compromete el futuro del actual presidente español, el socialista Pedro Sánchez, que siempre ha contado con el respaldo de Zapatero en sus campañas electorales", comenta nuestro corresponsal en Madrid.

"Todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero". Con estas palabras Pedro Sánchez defendía este miércoles a Zapatero en el parlamento español, donde la oposición de derecha ha pedido la dimisión del presidente del gobierno. Sánchez se mantiene firme y ha respondido que no adelantará las elecciones, previstas para el próximo año 2027.

En su respuesta a las preguntas de la oposición de derecha, que reclama repetidamente su dimisión, Sánchez volvió a defender el legado de Zapatero, quien se había convertido en uno de sus apoyos destacados dentro del Partido Socialista y figura notoria en las campañas electorales de la formación.

"El presidente Zapatero extendió derechos y libertades. Nos sacó de una guerra ilegal en Irak, y acabó con (la banda armada vasca) ETA. Eso es lo que hizo el presidente Zapatero cuando estuvo gobernando en este país", agregó Sánchez, quien volvió a descartar dimitir o adelantar los comicios generales.

El exdirigente socialista era el "faro moral" de Sánchez y "sin su Consejo de Ministros, Zapatero no habría podido delinquir", lanzó en el Congreso Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular (PP, derecha), el principal de oposición.

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