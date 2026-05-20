A primera vista, el conflicto laboral que sacude actualmente a Samsung parece bastante clásico. Los empleados reclaman mejores salarios, la dirección se niega, se instala el pulso y se anuncia una huelga. Nada muy original. Excepto que, en este caso, no se trata de una empresa cualquiera, sino de Samsung, el mayor conglomerado surcoreano y el primer fabricante mundial de chips de memoria. Un actor industrial estratégico, cuyo peso económico es tal que el asunto llega hasta las más altas esferas del Estado surcoreano. Prueba de la delicadeza del asunto, el Gobierno está incluso barajando medidas excepcionales para impedir el movimiento social.

Lo que está en juego hoy en Samsung va, en realidad, mucho más allá de la propia empresa. Y es que el grupo es uno de los grandes ganadores del auge de la inteligencia artificial. Sus chips de memoria están por todas partes: en servidores, centros de datos, la nube, teléfonos inteligentes o incluso en las infraestructuras digitales que alimentan los modelos de IA generativa. Gracias a esta experiencia industrial, Samsung obtiene hoy en día beneficios considerables. Es precisamente esto lo que alimenta la bronca de los empleados: ven cómo aumentan los beneficios, pero consideran que sus salarios no siguen el mismo ritmo.

El problema es que una huelga de entre 45.000 y 50.000 empleados en un grupo de este tamaño preocupa a todo el mundo: a la dirección, evidentemente, pero también al Gobierno surcoreano. Y con razón, ya que, en Corea del Sur, Samsung no es solo una empresa privada. Es casi una institución nacional. El grupo representa por sí solo cerca del 23 % de las exportaciones surcoreanas y alrededor del 26 % de la capitalización bursátil nacional. En otras palabras: si Samsung se ralentiza, es toda la economía surcoreana la que corre el riesgo de perder impulso.

Una huelga en Samsung amenaza el mercado mundial de chips electrónicos

La preocupación traspasa con creces las fronteras de Corea del Sur. Algunos analistas estiman que una huelga prolongada podría costarle hasta 20.000 millones de dólares a Samsung y provocar tensiones en los precios mundiales de los componentes electrónicos. Y es que Samsung se encuentra en el centro de un sector que se ha vuelto altamente estratégico: el de los semiconductores.

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Estados Unidos, China y Europa se encuentran inmersos actualmente en una auténtica guerra industrial en torno a los chips electrónicos. Todos ellos buscan asegurar sus suministros, relocalizar ciertas producciones y reforzar su soberanía tecnológica. En este contexto, ver cómo el líder mundial en chips de memoria frena bruscamente su actividad sería una señal muy negativa. Sobre todo, porque una simple ralentización en una fábrica de semiconductores puede provocar retrasos en las entregas en todo el mundo. A diferencia de otras industrias, las cadenas de producción de chips son extremadamente complejas: cuando se detienen, a veces se necesitan varias semanas para recuperar el ritmo normal. Es este riesgo sistémico el que hoy en día alarma a los mercados.

En Samsung, el conflicto laboral también pone de manifiesto una brecha generacional

Pero más allá de los chips y los miles de millones, esta crisis revela también una fractura social más profunda. Durante mucho tiempo, Corea del Sur se ha basado en una especie de pacto implícito: entrar en una gran empresa, trabajar duro, ser leal y, a cambio, disfrutar de protección y estabilidad laboral. Este modelo contribuyó en gran medida al milagro económico surcoreano. Pero hoy en día, este contrato social se está desmoronando. La generación más joven exige más transparencia, reconocimiento y un reparto más equitativo de la riqueza generada. Y en Samsung, esta evolución es especialmente visible, sobre todo teniendo en cuenta que, durante décadas, el sindicalismo estuvo prácticamente ausente en la empresa. La cultura del grupo ha tenido durante mucho tiempo fama de antisindical.

No fue hasta hace seis años cuando Samsung prometió oficialmente pasar página. El conflicto actual constituye, por tanto, la primera prueba real de esta promesa de apertura. Aunque finalmente se evite la huelga, o aunque solo dure unos días, algo ya habrá cambiado. Los empleados habrán demostrado su capacidad de influir. Y en un país donde Samsung ha parecido intocable durante mucho tiempo, eso ya es un acontecimiento histórico.

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