El balance de la tragedia aumentó durante la noche, situándose en 39 muertos a primera hora de la mañana del lunes, según una portavoz del Ministerio del Interior. El balance previo era de 21 fallecidos.

La catástrofe dejó también unos 123 heridos, cinco de ellos en estado muy grave y 24 graves, según la misma fuente. Los lesionados fueron trasladados a hospitales de Córdoba y Andújar, precisaron los servicios de emergencia andaluces en la red X durante la noche.

Todos los heridos han sido evacuados de la zona, aseguró también durante la noche en una rueda de prensa en la estación madrileña de Atocha el ministro de Transportes, Óscar Puente.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) fue desplegada sobre el terreno para apoyar a los equipos de rescate, y se instaló un hospital de campaña cerca lugar del accidente.

¿Qué ocurrió?

La colisión ocurrió a las 19H45 locales (18H45 GMT) cerca de Adamuz, a casi 200 km al norte de Málaga, entre un tren de Iryo (un operador ferroviario privado) que descarriló cuando cubría la ruta de Málaga a la estación de Atocha en Madrid, y otro tren de Renfe, la compañía nacional española, que iba de la capital a Huelva.

Los primeros elementos de la investigación apuntan a que el tren Iryo descarriló, y a continuación el otro convoy, que venía en sentido contrario, colisionó con esos vagones.

"La cabecera del tren que circulaba de Madrid a Huelva ha impactado, esto es lo que de momento sabemos, con uno o varios de esos coches que se habían cruzado", dijo el ministro de Transportes, Óscar Puente. El impacto fue tan violento que los dos primeros vagones del Madrid-Huelva salieron despedidos, según el ministro.

Las imágenes emitidas por la televisión pública mostraban los dos trenes rodeados de gente y ambulancias en la oscuridad de la noche, mientras los servicios de emergencia trataban de atender a los numerosos heridos.

Otras imágenes obtenidas por la AFP mostraban dos vagones de un mismo tren, con franjas rojas y azul marino, totalmente fuera de las vías e inclinados, con personas trabajando en el suelo terroso junto a la vía.

"Parece una película de terror", relató un pasajero, Lucas Meriako, que se encontraba a bordo del tren de Iryo, al canal La Sexta.

"Se sintió un golpe muy fuerte por detrás y la sensación de que todo el tren se iba a caer (…) Había muchos heridos por los vidrios", agregó.

Causas aún desconocidas

"No puedo decirles cuáles son las causas de ese descarrilamiento que ha producido el posterior choque, porque en este momento no las conocemos", indicó en una comparecencia durante la noche el ministro de Transportes, que calificó el accidente de "tremendamente extraño".

"El tren es un tren Iryo, es un tren relativamente nuevo, prácticamente nuevo, es un tren que no sé si llega a cuatro años y también la vía es una vía completamente renovada, es una vía en la que se han invertido 700 millones y en concreto en ese tramo concluyeron los trabajos de sustitución de cambios, de desvíos en el mes de mayo de este año", indicó Puente sin encontrar explicación inicial a lo ocurrido.

"Todos los expertos en materia ferroviaria que han estado hoy aquí y que están en este centro, y los que hemos podido consultar están tremendamente extrañados del accidente porque, como les digo, es muy raro", agregó.

España, conmocionada

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, indicó que era "una noche de profundo dolor" debido al "trágico accidente ferroviario en Adamuz".

El jefe del Ejecutivo, que según los medios españoles canceló toda su agenda del lunes, sigue de cerca las operaciones, mientras el gobierno central en Madrid "colabora con las demás autoridades competentes" desplegadas sobre el terreno.

La Casa Real española indicó, de su lado, que seguía "con gran preocupación" el desarrollo del "grave accidente" entre dos trenes.

El ministro de Transportes tiene previsto desplazarse al lugar a lo largo del lunes.

Ante la situación, las líneas de alta velocidad entre Madrid y Andalucía estarán "suspendidas" el lunes, anunció en X Adif, gestor de la red.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más