El gobierno islamista de Siria intenta imponer su autoridad en todo el país tras la destitución del expresidente Bashar al Asad a finales de 2024.

Sus tropas avanzan ahora hacia Raqa, antiguo bastión del grupo yihadista Estado Islámico en la provincia homónima. El domingo por la mañana afirmaron que recuperaron la ciudad de Tabqa, en dicha provincia.

Las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), dominadas por los kurdos, se retiraron la madrugada del domingo de todas las zonas que estaban bajo su control en el este de la provincia de Deir Ezzor, incluyendo el campo petrolero de al Omar, el mayor del país, indicó una ONG.

El yacimiento de al Omar estaba bajo control kurdo desde que sus fuerzas expulsaron de allí al grupo Estado Islámico en 2017. Durante años, este sitio albergó la mayor base de la coalición internacional antijihadista liderada por Estados Unidos.

En Tabqa, las fuerzas gubernamentales se desplegaron con vehículos blindados y tanques alrededor de la ciudad y patrullan sus calles, con los comercios cerrados, según constató un corresponsal de AFP.

La semana pasada, el ejército expulsó a las fuerzas kurdas de dos barrios de Alepo, la principal ciudad del norte de Siria, y el sábado tomó el control de un área al este de la ciudad.

En Tabqa, las autoridades de Damasco anunciaron que también habían tomado el control de la principal presa.

"Pedimos seguridad", declaró Ismail al Omar, un agricultor de 43 años sentado frente a su casa, afirmando que muchos habitantes "permanecen en sus hogares por miedo". Un vecino, Ahmad Hussein expresó su esperanza de que "la situación mejore con la llegada del ejército sirio".

Estados Unidos ha apoyado a los kurdos durante años, pero también respalda a las nuevas autoridades de Siria.

En un mensaje en X, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) instó el sábado al gobierno sirio a "cesar cualquier acción ofensiva en las áreas entre Alepo y Tabqa". (AFP)

