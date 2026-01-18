Entrevista de François-Damien Bourgery

RFI: Once candidatos para esta primera vuelta, todo un récord teniendo en cuenta que el presidente de Portugal no tiene poder ejecutivo…

Yves Léonard: El poder del presidente en Portugal no es tan insignificante. Me refiero a que se trata de un régimen semipresidencialista, cada vez más semipresidencialista con el actual titular del cargo, el presidente saliente [Marcelo Rebelo de Sousa, nota del editor], que ha utilizado mucho el arma de la disolución.

Por lo tanto, sigue siendo un poder soberano. El presidente interviene en la escena política, lo ha hecho tres veces en cuatro años y dos en menos de dos años. Es algo enorme. Además, tiene poder de veto suspensivo sobre las leyes. Y además es alguien que ha mediatizado el cargo, es decir, que ha utilizado mucho las redes sociales y ha aprovechado mucho esa especie de empatía que genera. Ha hecho muchos selfies. Le han apodado "Marcel Fie", ya que su nombre es Marcelo. Por lo tanto, el cargo ha evolucionado con este presidente, y su sucesor podrá apoyarse en esta base para fortalecer esta dimensión, hacia un régimen aún más presidencial. Y hay candidatos de derecha y, sobre todo, de extrema derecha que pretenden presidencializar, americanizar, «trumpizar», si se quiere, el sistema.

Se está produciendo una recomposición del panorama político portugués. Hay dos partidos principales que han dominado la escena política portuguesa durante al menos 40 años, desde el centroizquierda hasta el centroderecha, y que últimamente han visto cómo su base electoral se ha erosionado ligeramente. Básicamente, tradicionalmente obtenían más de dos tercios de los votos en cada elección. Hoy en día, representan algo menos del 60 % o el 55 %. Se trata de dos partidos que, por supuesto, siguen teniendo un gran peso, el Partido Socialista y el Partido Socialdemócrata, pero algo menos. Y detrás de todo esto, se encuentra, si no un descrédito, sí un cuestionamiento del juego político habitual. Portugal, como la mayoría de los países europeos, está experimentando una "radicalización trumpista" de una parte del electorado. El candidato de extrema derecha Chega utiliza plenamente toda esta retórica, no solo en materia de seguridad, antiinmigración, etc.

RFI: André Ventura, el candidato de Chega, autoproclamado "candidato del pueblo" y que aparece en buena posición en las encuestas, tiene muchas posibilidades de clasificarse para la segunda vuelta. ¿Quién es exactamente?

Yves Léonard: Es todo un personaje. Políticamente, proviene de la familia del PSD, el partido socialdemócrata, un partido de gobierno. Incluso fue nombrado antes de 2015 por el entonces primer ministro Passos Coelho, que era primer ministro del PSD y no pudo continuar con la experiencia de gobierno en 2015.

Fue entonces cuando Ventura, jurista de formación y abogado, se dio a conocer bastante pronto. No solo porque era un joven prometedor —digamos, del PSD—, sino porque también hablaba mucho sobre su pasión, el fútbol. Entre otras cosas. Es un ferviente seguidor del Benfica. Comentaba los partidos de fútbol en un canal privado y había adquirido cierta notoriedad y visibilidad gracias a ello. Pero su gran evolución se produjo cuando rompió sus vínculos con el PSD, su partido de origen, para crear en 2019 un partido llamado Chega, «Ya basta». Se trata de un partido de extrema derecha que se inspira en gran medida en la derecha ultrarreaccionaria, llegando incluso a utilizar discursos procedentes del salazarismo, la dictadura salazarista que precedió al retorno de la democracia en 1974. En su discurso toma prestados muchos temas de Salazar sobre la grandeza de Portugal, con su lema muy al estilo "Make Portugal great again". De hecho, hace unos días pronunció un discurso ante el castillo de Guimaraes, cuna medieval histórica de Portugal, para decir: hay que preservar los valores cristianos de Portugal, que están amenazados. Y el verdadero Portugal se encuentra aquí, en Guimarães, donde nació en el siglo XII. Este es, a grandes rasgos, su discurso.

RFI: El fenómeno Chega en Portugal ¿es una ola que no parece que vaya a amainar?

Yves Léonard: Uno de los retos para Ventura es fidelizar a su electorado en cada elección. Por eso se ha presentado. Sabe que tiene muy pocas posibilidades de ser elegido, por no decir ninguna. Sería muy improbable porque existe una especie de techo de cristal que quizá sea aún más evidente en Portugal que en otros países. Pero su objetivo es llegar a la segunda vuelta. Para Ventura, que es una figura relativamente joven —solo tiene 43 años—, lo importante es aumentar, dar un paso adelante, marcar la diferencia y poner un pie en la puerta en cada elección. Y lo ha conseguido en las últimas elecciones legislativas: Chega se ha convertido en el segundo partido político de Portugal en términos de fuerza, con 60 diputados en el Parlamento. Ahora, su objetivo es llegar a la segunda vuelta para tener peso.

Y, una vez más, se trata del fenómeno de aculturación o banalización de una serie de ideas propias de la extrema derecha, que se difunden a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Por lo tanto, es un escaparate formidable. Las elecciones presidenciales son un escaparate insustituible. Es un hombre hábil: utiliza el pasado dictatorial de una manera no muy sutil, porque no es realmente lo que le caracteriza, pero evoca a Salazar diciendo que se necesitan dos o tres Salazar para enderezar el país, al tiempo que afirma que Salazar hizo perder el tren de la modernidad. Era un poco anticuado y obsoleto. Verán, siempre mantiene una relación un tanto ambivalente con ese pasado dictatorial.

Pero hay un fondo de nostalgia por Salazar y la dictadura salazarista que no es desdeñable. Y Ventura tiene la capacidad de movilizar eso y, al mismo tiempo, modernizarlo, adaptándolo a las normas de Tik Tok, a las normas de Instagram y a otras herramientas de las redes sociales, en las que es muy hábil. Está rodeado de jóvenes comunicadores que multiplican las apariciones en las redes sociales precisamente para captar a ese electorado joven, desempolvar esas formaciones políticas y surfear. Y respaldado por personas como Trump y algunos otros que se identifican plenamente con esta figura. Si no llega a la segunda vuelta esta vez, sería un revés personal, porque lo ha presentado como uno de sus objetivos.

