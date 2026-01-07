Donald Trump está editando el manual del intervencionismo en la región. En este contexto, no es descabellado comparar la captura de Noriega en el 89 en Panamá con la aparatosa salida obligada de Nicolas Maduro.

"Sí y no, matiza Gilles Bataillon, sociólogo político especializado en Latinoamérica, en el sentido que, efectivamente, Noriega era un hombre de confianza de los Estados Unidos. Empezó organizando prostíbulos militares para los norteamericanos durante la Segunda Guerra Mundial en la zona canalera y después participó al tráfico de droga […] y después actuó por su cuenta con los colombianos. Efectivamente estaba a la cabeza y organizando el tráfico y los jueces lo probaron y lo condenaron. Este arresto y esta intervención militar contraria a la ley internacional que hicieron Estados Unidos en esta época no tiene nada que ver con retroceder los acuerdos de devolución de la zona canalera a Panamá. La intervención norteamericana en Venezuela tiene como meta apoderarse de los recursos petroleros venezolanos".

Si somos esquemáticos, las intervenciones estadounidenses de siglo XX en Latinoamérica se operan en un contexto de guerra fría con el objetivo de barrer con fuerzas políticas incómodas para preservar los intereses estadounidenses y propiciar la llegada de poderes afines a la línea de Washington. En el caso venezolano asistimos una hibridación del modus operandi.

"Las intervenciones directas de Estados Unidos fueron en el Caribe y en América Central, en naciones sumamente débiles frente a Estados Unidos. Nunca las hubo de esta manera, después de que Estados Unidos se comiera a la mitad del territorio mexicano, en los grandes países latinoamericanos. Hubo tentativas de injerencias obvias cuando el golpe en Brasil, cuando el golpe en Chile en 73″, explica el investigador en la Escuela de Altos Estudios Sociales de París (EHESS).

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Apelar al apoyo de Estados Unidos, una tradición política

"Aparece como emblemática la primera intervención norteamericana en la política latinoamericana después de la Segunda Guerra Mundial, que es el derrocamiento de Árbenz en Guatemala en 1954. Siempre los Estados Unidos actuaron en mancuerna con fuerzas políticas locales que apelaban al apoyo norteamericano en el juego político y es una vieja tradición política latinoamericana. En el XIX los liberales llamaban a los liberales de los países vecinos a apoyarles en la lucha contra los conservadores y los conservadores hacían la misma cosa. Y al final del XIX y principios del XX se empezó a llamar al apoyo de Estados Unidos en Centroamérica. Lo que llama mucho la atención en esta intervención norteamericana en Venezuela es que Trump actuó solo, sin ninguna concertación", agrega

Sin concertación, pero no sin algún tipo de arreglo con los representantes del chavismo que sí siguen en Caracas: "De hecho los que mandan, de hecho hoy en día en Venezuela son los militares y la vicepresidenta que asumió como presidenta interina y hay, un forcejeo, una negociación entre Trump, ella y los militares".

Bataillon recuerda también que la captura de Maduro no es únicamente el fruto de la inteligencia norteamericana. No hay que olvidar la famosa prima de millones de dólares para quien diera informaciones que permitieran capturar a Maduro. "Trump prefiere negociar con militares que propiciar una transición democrática".

Caracas solo es el comienzo

Como con el petroleo venezolano, Donald Trump ha sido muy claro. Caracas solo es el comienzo. Ha amenazado a Colombia, tiene la mira puesta en Cuba. ¿Y el régimen Ortega-Murillo ?

"Ortega y Murillo saben que son los más fáciles de capturar. Se dice que cuando empezó el fraude electoral sistemático para que Ortega se mantuviera en el poder, Obama se planteó en Estados Unidos reconocer o no reconocer el gobierno de Ortega y la idea era mejor reconocerlo, porque ellos controlan los narcotraficantes que pasan por Nicaragua. Ortega sabe que Trump quiere sacarlo del poder y al mismo tiempo no hay ningún interés estratégico para Estados Unidos de ocupar Nicaragua, excepto si el proyecto de Canal Interoceánico que proyectaron los chinos se construye".

México minado por el narcotráfico no observa con tranquilidad el golpe de fuerza trumpista. Si bien Trump ha sido elogioso con la presidenta Sheinbaum también ha advertido que el vecino del Sur tiene que "hacer bien las cosas" en la lucha contra el narcotráfico.

"Pienso que Trump está en la situación de todo imperio. Hacer una intervención militar rápida como la hizo en Venezuela es costoso, pero tácticamente relativamente fácil. Decidir hacer una operación de este estilo en México y ocupar el territorio mexicano es una cosa mucho más complicada y multiplicar las intervenciones de este estilo es una cosa imposible. Me inquieta mucho más las declaraciones de Trump sobre Groenlandia. Trump está más interesado en controlar primero la extracción petrolera en Venezuela y después apoderarse de zonas mineras como Groenlandia, pero no una intervención en México. Ojalá no me equivoque", concluye.

#EscalaenParís también está en redes sociales

Un programa coordinado por Ana María Ospina, realizado por Souheil Khedir y Vanessa Loiseau.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más