"El Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional, en coordinación con el Departamento de Defensa, anunciaron hoy la incautación del Bella 1 por violar las sanciones estadounidenses", escribió en X el comando militar estadounidense para Europa.

El petrolero ruso incautado en el Atlántico Norte por Estados Unidos había sido seguido durante varios días por fuerzas armadas estadounidenses en el marco del bloqueo impuesto contra buques petroleros vinculados a Venezuela. Rusia envió al menos un buque de su marina para escoltar a esta nave.

La operación estadounidense está siendo llevada a cabo por la Guardia Costera, mientras que buques militares rusos se encuentran en las inmediaciones, según informó la agencia Reuters, que reveló la información y que posteriormente fue confirmada por CNN y Fox News.

El medio ruso RT publicó fotografías que presenta como imágenes de un helicóptero militar sobrevolando el buque en alta mar.

El navío, cuyo nombre original era Bella 1, está sometido a sanciones estadounidenses desde 2024 por sus presuntos vínculos con Irán y con el grupo chií libanés Hezbolá. Rebautizado recientemente como Marinera y con pabellón ruso, se encontraba el miércoles alrededor de las 07:00 GMT en la zona económica exclusiva de Islandia, tras cruzar el océano Atlántico por aguas internacionales, según datos de seguimiento marítimo de Bloomberg.

De acuerdo con el sitio especializado TankerTrackers, el buque era perseguido por la Guardia Costera estadounidense desde el 21 de diciembre, cuando se dirigía a Venezuela y no transportaba carga.

A finales de diciembre, Estados Unidos había anunciado la puesta en marcha de un bloqueo naval alrededor de Venezuela contra petroleros supuestamente sancionados, poco antes de capturar al presidente Nicolás Maduro en Caracas. Washington ya ha incautado dos buques, sospechosos de transportar petróleo venezolano sujeto a sanciones.

Flota clandestina

Según Washington, el navío forma parte de una flota clandestina que ha transportado petróleo para Rusia, Irán y Venezuela en violación de las sanciones impuestas por Estados Unidos y otros países.

En una declaración previa a las informaciones difundidas por los medios estadounidenses, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia afirmó el martes que seguía la situación “con preocupación”.

"Por razones que desconocemos, el buque ruso está recibiendo una atención creciente por parte de las fuerzas armadas de Estados Unidos y de la OTAN, una atención claramente desproporcionada respecto a su carácter pacífico", señaló el ministerio.

Otros dos petroleros, el Hyperion y el Premier, también bajo sanciones estadounidenses y que emitieron señales en el mar Caribe cerca de Venezuela en la última semana, pasaron igualmente a enarbolar bandera rusa en diciembre. Según sus datos de navegación, el Hyperion se dirigía el miércoles por el Atlántico hacia el puerto ruso de Ust-Luga, mientras que el Premier compartía su posición en el mar Caribe.

Otros tres petroleros sancionados, identificados por la AFP a mediados de diciembre cerca de Venezuela, figuraban el miércoles bajo pabellón ruso en el registro en línea del Ministerio ruso de Transportes, aunque aparecen con otras banderas en la base oficial de la Organización Marítima Internacional.

