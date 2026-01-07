En Teherán, todo comenzó con una concentración de varios cientos de personas frente a una de las entradas del Gran Bazar de Teherán. La policía antidisturbios intervino lanzando gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. Pero poco después se produjeron otras manifestaciones en el barrio del bazar y en otros sectores, que reunieron a varios miles de personas, según informa nuestro corresponsal en Teherán, Siavosh Ghazi.

Las fuerzas antidisturbios volvieron a lanzar gases lacrimógenos para dispersar a la multitud. Una de estas granadas cayó en un hospital, lo que provocó una gran indignación en las redes sociales.

Varios miles de manifestantes en Abdanan

También se produjeron manifestaciones más importantes que en días anteriores en numerosas ciudades de provincia. En la pequeña ciudad de Abdanan, situada en la frontera con Irak, que cuenta con apenas 25.000 habitantes, se manifestaron varios miles de personas.

En los videos se ve a la multitud pasando frente a una comisaría donde los policías se habían refugiado en el techo, saludando a la multitud con gestos con la mano. Varios bancos y edificios públicos fueron incendiados en la ciudad. El miércoles 7 de enero por la mañana, el jefe de policía volvió a afirmar que las fuerzas del orden actuarán contra los alborotadores y que se restablecerá la calma.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, pidió el miércoles 7 de enero a las fuerzas del orden que no tomaran “ninguna medida” contra los manifestantes, al tiempo que hacía una clara distinción con “los alborotadores”, según declaraciones recogidas por la agencia de noticias Mehr.

Teherán considera una “amenaza” las declaraciones de Trump y Netanyahu

Por otra parte, Irán considera una «amenaza» las declaraciones del presidente estadounidense y del primer ministro israelí sobre las manifestaciones en curso “y no tolerará que esto continúe sin responder”, declaró el miércoles el jefe del ejército iraní, el general Amir Hatami, citado por la agencia Fars. “El Irán islámico considera una amenaza la escalada de la retórica enemiga contra la nación iraní y no tolerará que esto continúe sin responder”.

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó en los últimos días con intervenir militarmente en Irán si morían manifestantes, mientras que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, les brindó su apoyo.

