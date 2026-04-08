De la enviada especial de RFI a Budapest, Aurore Lartigue

Con mochilas térmicas fluorescentes con los colores de Wolt o Foodora a la espalda, los repartidores en bicicleta han invadido las calles de Budapest. Al igual que en otras grandes ciudades, muchos son extranjeros, como este joven bangladesí que trabaja dos o tres días a la semana a la par de sus estudios de economía. “Sinceramente, estoy muy contento”, asegura, señalando la batería de su bicicleta para matizar la imagen de un trabajo penoso. “Me siento seguro”, añade, evocando su experiencia en Italia antes de alejarse a toda velocidad a lo largo del Danubio.

Si esta presencia sorprende más aquí que en otros lugares, es porque contrasta con la imagen de un país que ha hecho de su línea antimigratoria uno de los pilares del poder del mandatario Viktor Orbán.

Desde la crisis migratoria de 2015, el gobierno húngaro ha construido una de las políticas más restrictivas de Europa: una valla en la frontera sur, el rechazo a las cuotas europeas y un derecho de asilo prácticamente reducido a la nada. Esto le valió una condena de la justicia europea en junio de 2024 a pagar una suma fija de 200 millones de euros, además de una multa coercitiva de un millón de euros por cada día de retraso en la aplicación de la política común de la Unión en materia de protección internacional. Mientras tanto, ante la falta de pago, la Comisión Europea ha activado un procedimiento para deducir la multa directamente de los fondos europeos destinados a Hungría.

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Esta firmeza, erigida como seña de identidad por el poder político y reivindicada con orgullo, ha contribuido a la popularidad de Viktor Orbán en las urnas.

Sin embargo, esta cuestión es hoy mucho menos visible en el debate político. Ante la proximidad de las elecciones legislativas del 12 de abril, la campaña del primer ministro se ha centrado en la guerra en Ucrania y los ataques contra la oposición. La migración, que durante mucho tiempo estuvo en el centro de su discurso, ha quedado relegada a un segundo plano, como si el tema se hubiera vuelto más delicado de manejar en el momento mismo en que el país depende más de los trabajadores extranjeros.

Una escasez de mano de obra estructural

Desde 2022, el gobierno se ha visto obligado a abrir las puertas del país a una inmigración laboral. En efecto, con la apertura del mercado europeo, los profesionales húngaros han emigrado masivamente, principalmente hacia Alemania y Austria, creando una escasez de mano de obra duradera. Y en un país cercano al pleno empleo, con una tasa de paro en torno al 5 %, las empresas tienen dificultades para contratar.

A esto se suma que el ejecutivo ha querido convertir la industria de baterías para vehículos eléctricos en el motor de su desarrollo económico. Bajo la presión de la patronal, el recurso a trabajadores extranjeros se ha impuesto. En pocos años, su número, históricamente bajo, casi se ha duplicado. Los permisos expedidos a ciudadanos de fuera de la Unión Europea, por su parte, se han multiplicado casi por cinco.

Hoy en día habría más de 100.000, según los datos de la Oficina Central de Estadística de Hungría. Aunque su proporción sigue siendo limitada en comparación con sus vecinos europeos, algunos denuncian el doble discurso de las autoridades. “Predican agua y beben vino”, resume Tamas Székely, presidente del sindicato VDSZ (Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Química, la Energía e Industrias Diversas).

Para responder a estas necesidades, el gobierno ha creado un estatus específico: el de “trabajador invitado”. La estancia de estos trabajadores, llegados principalmente de Asia (Filipinas y Vietnam a la cabeza), está estrictamente regulada: acceso limitado a ciertos oficios, imposibilidad de traer a sus familias, permisos válidos por dos años —prorrogables por uno más— y expedidos únicamente por empresas socias estratégicas del gobierno o agencias específicamente autorizadas. Un sistema que excluye cualquier posibilidad de asentamiento o integración.

“En cuanto los extranjeros se vuelven visibles, se convierte en un tema político”

“En Samsung, más de la mitad de los empleados son trabajadores invitados”, afirma el sindicalista Tamas Székely. Es una estimación imposible de verificar de forma independiente, ya que las empresas no publican datos detallados. En Debrecen, donde el grupo chino CATL construye una gigantesca fábrica, varias fuentes mencionan ya un uso importante de trabajadores extranjeros. “Los trabajadores extranjeros lo aceptan todo, incluido trabajar doce horas y hacer horas extras, lo que también los convierte en un punto de comparación en las empresas”, explica el sindicalista.

La afluencia de estos asalariados llegados de fuera a un país que solo había conocido una inmigración europea no ha estado exenta de fricciones. “Algunas empresas han resuelto la cuestión separando a los trabajadores húngaros de los no húngaros, incluso en los equipos y horarios, de modo que apenas coinciden”, indica Tamas Székely, aludiendo a las diferencias culturales.

En Budapest, la llegada de numerosos repartidores extranjeros también ha generado tensiones. Para facilitar la convivencia, la asociación Menedék ha creado un folleto en varios idiomas, incluidos el urdu y el bengalí, para explicar las normas de circulación en bicicleta.

En la práctica, esta mano de obra suele mantenerse al margen de la población local, alojada en dormitorios o albergues cerca de las fábricas y transportada en autobús. “Hay un aspecto muy práctico: se agrupa a los trabajadores para reducir costes. Pero también hay una voluntad de limitar los contactos, los conflictos y la visibilidad. Porque en cuanto los extranjeros se vuelven visibles, se convierte inmediatamente en un tema político”, analiza Andras Kovacs, presidente de la asociación Menedék, que ayuda a los migrantes.

Sara Sos, trabajadora social de la ONG, describe a empleados de “muy difícil acceso, extremadamente aislados” y que solo acuden a ellos como último recurso.

Algunos trabajadores también deben pagar cuantiosas comisiones a las agencias de contratación para obtener estos empleos, gastos que sufragan una vez que cobran su salario. También sirven como variable de ajuste cuando los pedidos disminuyen. Ninguna de las agencias especializadas consultadas aceptó responder a nuestras preguntas.

“Es un sistema muy tóxico donde todos dependen de los demás. El empleador depende de las agencias para tener trabajadores. El trabajador depende de la agencia para tener un empleo. Y la agencia depende del trabajador para ganar dinero. Todo el mundo tiene miedo del otro”, lamenta Andras Kovacs.

Una contradicción política asumida

El discurso político, por su parte, no ha cambiado. Aunque la campaña se dirige ahora principalmente al presidente ucraniano Volodímir Zelenski y agita el riesgo de guerra, el eslogan del Fidesz (partido de gobierno) sigue proclamando: “Stop migración”, en un país donde la presencia de trabajadores extranjeros nunca ha sido tan visible.

“El enemigo migratorio se dirige sobre todo a quienes llegan a la frontera sin papeles, a los solicitantes de asilo. Ahí no hay ningún cambio: el sistema sigue siendo muy estricto”, confirma el presidente de Menedék.

Se trata de una contradicción asumida que se basa en una distinción claramente reivindicada por el gobierno, como analiza el economista Zoltán Pogátsa: por un lado, los “buenos migrantes”, aquellos que trabajan y responden a las necesidades de la economía; por otro, los “malos”, percibidos como una carga para el Estado.

Ante las críticas, la línea es difícil de mantener entre la necesidad económica y el rechazo político. Desde 2025, las cuotas se han reducido y las condiciones se han endurecido. Ahora, solo ciertos países pueden enviar trabajadores. “Hace dos años, el gobierno creó este estatus bajo presión económica. Pero en pocos meses, ante las críticas políticas —especialmente de la extrema derecha— dio marcha atrás y endureció las reglas”.

Para estos empleados, Hungría se convierte a menudo en una primera etapa hacia otro país de la Unión Europea.

Un equilibrio político peligroso que a veces raya en lo absurdo, señala el sindicalista de VDSZ. Recuerda el caso de una trabajadora invitada filipina que se enamoró y tuvo un hijo con un húngaro, pero a quien la administración le pidió que abandonara el país, de acuerdo con la normativa vigente. “¡Mientras tanto, el gobierno repite sin cesar que Hungría es el país más favorable a las familias del mundo entero!”, ironiza el sindicalista.

Por lo demás, aunque critica la hipocresía y la opacidad del sistema actual, el principal opositor se cuida de proponer cualquier cambio al respecto. En su programa, Peter Magyar reafirma el mantenimiento de una política migratoria estricta. Incluso asegura querer prescindir de los trabajadores extranjeros, haciendo regresar a los húngaros que se marcharon en busca de mejores condiciones al extranjero.

“Este tipo de propaganda siempre permite ganar elecciones y mantener el poder”, analiza Tamas Székely. “En 2018 ganaron con la migración. Nunca se sabe exactamente quién será el enemigo, pero siempre hace falta uno”.

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