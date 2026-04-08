El último manifestante ejecutado el 6 de abril se llamaba Ali Fahim. Tenía 23 años y estaba acusado de haber participado en el ataque a una base militar en Teherán. Esta última semana se ha ejecutado a diez opositores, según destaca Mahmood Amiry-Moghaddam, director de la ONG Iran Human Rights, en declaraciones a Oriane Verdier, del servicio internacional de RFI:

"Además de los cuatro manifestantes asesinados en los últimos días, han sido ejecutados seis presos políticos miembros del grupo opositor de los Muyahidín del Pueblo. Ante los obstáculos a la comunicación impuestos por el régimen, es difícil dar una cifra exacta, pero por el momento sabemos que al menos 27 opositores han sido condenados a muerte y que otros cientos corren el riesgo de serlo".

Miles de personas detenidas

Hoy en día, los iraníes se sienten abandonados en medio de toda esta violencia. Las autoridades también han llevado a cabo detenciones masivas —entre 2 000 y 3 000 personas, según una estimación conservadora—, todo ello ante los ojos de la comunidad internacional, constata con tristeza Mahmood Amiry-Moghaddam:

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"Cada vez más gente se da cuenta de que esta guerra no se libra para defenderlos. Seguramente serán las principales víctimas tanto de la represión como de la guerra. Ya desde los primeros días de la guerra advertimos de que temíamos que las autoridades iraníes utilizaran la guerra para llevar a cabo ejecuciones de manifestantes. A la comunidad internacional no le preocupan los presos ejecutados cuando hay bombardeos y riesgo de escalada militar. Pero mantenemos que la cuestión de los derechos humanos y, en particular, el fin del recurso a la pena de muerte deben formar parte de las negociaciones con la República Islámica".

El martes 7 de abril, el jefe del poder judicial iraní instó a los tribunales a dictar con mayor rapidez las sentencias de pena de muerte en los casos relacionados con la guerra contra Estados Unidos e Israel.

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