Por si las elecciones de medio mandato presidencial no fueran ya lo suficientemente complejas, este año los votantes republicanos de Alaska deberán prestar atención al nombre de su candidato y elegir, entre dos aspirantes, al Dan Sullivan correcto. Uno de ellos, Dan S. Sullivan, es el senador republicano que busca la reelección. El otro, Daniel J. Sullivan, es un exprofesor que también se presenta por el Partido Republicano.

La candidatura del aspirante jubilado plantea, evidentemente, un problema al senador republicano. Este sigue convencido de que su homónimo “intenta deliberadamente engañar” a sus votantes “para amañar las elecciones a favor de Mary Peltola”, su principal rival y candidata demócrata. Según el senador, se habría sellado un pacto en ese sentido… Tras estas declaraciones, Harry Child, portavoz de la representante demócrata, aseguró que ella no tenía “ningún vínculo con ninguna de las dos campañas de Sullivan”.

Esta situación, cuanto menos desconcertante, también despertó las objeciones de las autoridades electorales. La directora electoral del estado, Carol Beecher, había rechazado el pasado agosto la candidatura del homónimo jubilado, alegando que pretendía engañar y confundir a los votantes. La Corte Suprema de Alaska terminó por anular ese rechazo y readmitir su candidatura. Su nombre figurará, por tanto, junto al de su oponente, el de la demócrata Mary Peltola y el de la esposa del cuarto candidato inicial —descalificado por motivos administrativos—, en una contienda final entre cuatro aspirantes.

Este embrollo también se debe a la singularidad del sistema electoral de Alaska, basado en el voto preferencial. En las primarias, todos los candidatos compitieron en una única papeleta, independientemente de su afiliación política. Los cuatro más votados se clasificaron para la segunda vuelta. Los electores de “La Última Frontera” deberán entonces, el primer martes del próximo noviembre, ordenar a estos candidatos según sus preferencias.

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Si ninguno obtiene más del 50% de los votos, el que quede último será eliminado y sus votos se repartirán entre los demás.

Un tercer Dan Sullivan entra en escena

Pero, al parecer, la confusión todavía no era suficiente, porque un tercer Dan Sullivan ha entrado en juego.

Dan A. Sullivan es el exalcalde de Anchorage y, a diferencia de sus tocayos, no se presenta a las elecciones de medio mandato. Pero aun así tiene una opinión: quien se autoproclama con humor el “Dan Sullivan original” ha llamado en Facebook a “los habitantes de Alaska a votar por Dan S. Sullivan”. Es decir, por el senador que busca la reelección. Cuestiona la legitimidad del rival jubilado de 70 años y quiere evitar que el voto conservador se disperse en perjuicio de su candidato.

“Necesitamos un Sullivan que defienda a Alaska”

Trump también ha elegido. “El 3 de noviembre vamos a enviar a uno de los mejores y más respetados senadores […], Dan Sullivan, el verdadero Dan Sullivan”, declaró el presidente estadounidense el martes 13 de octubre en Wasilla, en apoyo al senador que ya ocupa el cargo.

Consciente de la amenaza que se cierne sobre su mayoría en el Congreso, el multimillonario se ha embarcado en una maratón de mítines en los estados indecisos. Y un avance demócrata en un bastión republicano como Alaska sería una muy mala señal.

Los habitantes de Alaska, por su parte, podrían librarse en el futuro de semejante rompecabezas electoral. Paralelamente a las elecciones al Senado, deberán pronunciarse ese mismo día sobre la “Ballot Measure 2”, una importante iniciativa ciudadana para el estado. Si se aprueba, se derogaría el sistema electoral de voto preferencial. Al restablecer las primarias cerradas por partido, impediría que dos candidatos de la misma formación se enfrentaran en las elecciones generales. Cada partido presentaría un único candidato para evitar la confusión de los votantes ante las urnas.

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