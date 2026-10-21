Le Pen se mantiene muy por delante de sus perseguidores: la candidata de extrema derecha obtendría entre el 34 % y el 38 % de los votos en la primera vuelta, según un nuevo sondeo publicado el martes por Ifop para LCI, Le Figaro y Sud Radio.

El candidato de La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, lograría clasificarse para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en casi todos los escenarios contemplados, aunque a gran distancia de Marine Le Pen, que obtendría aproximadamente el doble de su resultado.

En la segunda vuelta, Marine Le Pen vencería ampliamente a Jean-Luc Mélenchon (68 % frente a 32 %) y también se impondría en todos los demás escenarios analizados. La diferencia más reducida se produciría en un duelo con Édouard Philippe, aunque incluso entonces Marine Le Pen ganaría con una ventaja de 12 puntos (56 % frente a 44 %).

El desorden beneficia a Le Pen

Que los disturbios y actos de violencia del sábado y domingo pasados beneficiaran a la extrema derecha "fue el sentimiento dominante de la mayoría de la gente al día siguiente de los disturbios", dijo a RFI la politóloga Hélène Combes. "Un analista francés decía que estos jóvenes están jugando en contra de sus propios intereses. Muchos de esos jóvenes viven en los suburbios franceses y son hijos de la inmigración. Son ellos quienes más podrían sufrir si llegara Marine Le Pen al poder. Sin embargo, participaron masivamente", subraya.

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"Para muchos franceses es un choque pensar que esos jóvenes no entiendan esto. De hecho, esto muestra el grado de falta de politización que los caracteriza", sostiene Combes, directora de investigaciones del CNRS, adscrita al Centro de Investigaciones Internacionales de Sciences Po París.

Las imágenes de los desmanes que han dado la vuelta al mundo también han tenido impacto en las zonas rurales de Francia.

"Obviamente, para la gente que ve en la televisión, desde el campo francés o desde pequeñas ciudades, situaciones de violencia de esta naturaleza, es bastante probable que escojan lo que ven como la opción del orden. Aunque en el clima social actual es poco probable que, si llega Marine Le Pen al poder, las cosas vayan a estar en orden. Pero esa es la visión que tiene la gente en las zonas rurales. Por eso, lo que ha pasado desde el 17 de octubre beneficia a Le Pen".

Como toda encuesta de opinión, este sondeo constituye una fotografía de un momento determinado y no tiene valor predictivo. La encuesta fue realizada entre el 17 y el 19 de octubre sobre una muestra de 2.081 personas representativa de la población francesa de 18 años o más, mediante el método de cuotas. El margen de error se sitúa entre 1 y 2,2 puntos.

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